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Siwan News मुख्य नियंत्रण कक्ष मेला परिसर में बनाने की उठने लगी मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News महाराजगंज के बंगरा गांव में ग्रामीणों ने श्री मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेले के मुख्य नियंत्रण कक्ष को मेला परिसर में बनाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा स्थान पर जानकारियों की कमी के कारण मेला में उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज किया जाता है।

Siwan News मुख्य नियंत्रण कक्ष मेला परिसर में बनाने की उठने लगी मांग

Siwan News महाराजगंज, संवाद सूत्र। प्रखंड के बंगरा गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीणों द्वारा एक स्वर में उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध श्री मौनिया बाबा राजकीय महावीरी झंडा मेला का मुख्य नियंत्रण कक्ष मेला परिसर में बनाने की मांग उठाई गई।

बैठक का उद्देश्य

प्रो अभय कुमार सिंह, ई सुगेंद्र कुमार सिंह, विनोद सिंह, रजनीश कुमार सिंह उर्फ झब्लू सिंह, आजाद सिंह, विश्वनाथ यादव और ध्रुव यादव, भोला प्रसाद, अमित कुमार बबुआजी, अंकुर सिंह, मुकेश सिंह सहित पुरे गांव के ग्रामीणों का कहना था कि श्री मौनिया बाबा राजकीय महावीरी झंडा मेला का मुख्य मेला नियंत्रण कक्ष की स्थापना मेला परिसर में होनी चाहिए। मुख्य मेला नियंत्रण कक्ष राजेंद्र चौक पर बनाया जाता है। जिसके चलते मेला का आन बान और शान बंगरा का अखाड़ा का अवलोकन सांसद, विधायक, , डीएम, एसपी व वरीय पदाधिकारी नहीं कर पाते हैं। जिसके चलते अखाड़ा धारी मायूस हो जाते हैं।

ग्रामीणों की चिंताएँ

ग्रामीणों ने बताया कि बंगरा गांव के अखाड़ा को मेका में सर्वप्रथम प्रवेश करने का गौरव प्राप्त है। बैठक में ग्रामीणों ने मांग किया कि मुख्य नियंत्रण कक्ष मेला परिसर में स्थापित किया जाए या बंगरा, कारसौत, झझवा, तेवथा व गोहपुर बजरहिया गांव के अखाड़ा को राजेंद्र चौक होकर मेला में प्रवेश करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि नियंत्रण कक्ष मेला परिसर से बाहर होने के चलते हैं आज तक इन अखाड़ों को उचित हक नहीं मिल पाया है।

सामान्य प्रश्न

बैठक का आयोजन कब किया गया?
बैठक का आयोजन महाराजगंज के बंगरा गांव में किया गया।
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