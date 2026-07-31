Siwan News महाराजगंज में निबंधन कार्यालय मार्ग पर शुरू हुआ निर्माण

Siwan News महाराजगंज के निबंधन कार्यालय की सड़क में जलजमाव और जर्जरता की समस्या को लेकर दैनिक हिंदुस्तान की खबर का बड़ा असर हुआ। प्रशासन ने तुरंत सड़क सुधार शुरू किया, जिससे स्थानीय नागरिकों में खुशी का माहौल है। अब सड़क चौड़ीकरण और ईंटकरण का कार्य भी चल रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

Siwan News महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाले दैनिक हिंदुस्तान की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। नगर पंचायत क्षेत्र स्थित महाराजगंज निबंधन कार्यालय जाने वाले मार्ग पर जलजमाव और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर 24 जुलाई को प्रकाशित खबर के बाद संबंधित विभाग सक्रिय हो गया। प्रशासन की पहल पर पहले सड़क पर मिट्टी भराई और सतह समतल करने का कार्य कराया गया, वहीं अब सड़क के चौड़ीकरण के साथ ईंटकरण का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। लंबे समय से बदहाल इस सड़क के सुधरने की शुरुआत से स्थानीय लोगों, अधिवक्ताओं और निबंधन कार्यालय आने वाले सैकड़ों लोगों ने राहत की सांस ली है।

जलजमाव के कारण परेशानियाँ जगह-जगह जलजमाव होने से पैदल चलना तक मुश्किल बरसात के मौसम में इस सड़क की स्थिति बेहद खराब हो जाती थी। जगह-जगह जलजमाव होने से पैदल चलना तक मुश्किल था। दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसलकर चोटिल होने के डर से परेशान रहते थे, जबकि चारपहिया वाहनों को भी आवाजाही में कठिनाई होती थी। निबंधन कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री और अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। स्थानीय नागरिक लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा था।

तत्काल सड़क सुधार की प्रक्रिया आपके अपने अखबार में हिंदुस्तान ने 24 जुलाई के अंक में इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और तत्काल सड़क सुधार की प्रक्रिया शुरू कराई। सबसे पहले जलजमाव वाले हिस्सों में मिट्टी भराई कर सड़क की सतह को समतल किया गया। इसके बाद अब सड़क को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए चौड़ाई में ईंटकरण का कार्य शुरू हो गया है।

स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। अधिवक्ताओं, कार्यालय कर्मियों और आसपास के दुकानदारों का कहना है कि सड़क बनने से न केवल निबंधन कार्यालय तक पहुंचना आसान होगा, बल्कि बारिश के दिनों में जलजमाव की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। लोगों ने उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा कर सड़क को पूरी तरह आवागमन योग्य बनाया जाएगा।

लोगों ने हिंदुस्तान का आभार व्यक्त किया स्थानीय नागरिकों ने जनहित से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए दैनिक हिंदुस्तान का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि समाचार पत्र की पहल से वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। लोगों को विश्वास है कि भविष्य में भी इसी तरह जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाता रहेगा, ताकि प्रशासन समय पर कार्रवाई कर आम लोगों को राहत पहुंचा सके।