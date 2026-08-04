Siwan News जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में नशा मुक्ति का संदेश

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। आंबेडकर भवन के संवाद कक्ष में नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत संचालित मेरा युवा भारत सीवान द्वारा नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान के क्रम में जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता व जन-जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें नशामुक्त व स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान म्यूजिक व रैप, वाद-विवाद, स्लोगन लेखन, चित्रकला (पेंटिंग), नृत्य, नुक्कड़ नाटक, स्लैम पोएट्री, रील मेकिंग व लघु फिल्म समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नशा मुक्ति का प्रभावशाली संदेश प्रस्तुत किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 200 से अधिक युवा-युवतियों ने इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।

प्रतिभागियों की शपथ और संदेश

बहरहाल, मौके पर डीडीसी अमिताभ सिंह ने सभी प्रतिभागियों व युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने समाज को नशामुक्त बनाने में युवाओं की अग्रणी भूमिका पर जोर देते हुए सभी से स्वयं नशे से दूर रहने व दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला युवा अधिकारी दीपंकर सिंह ने कहा कि मेरा युवा भारत युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व व जन-जागरुकता अभियानों से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान के माध्यम से युवाओं को नशे के विरुद्ध जन-जागरण का वाहक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। डीईओ राघवेन्द्र प्रताप सिंह, उत्पाद अधीक्षक विपिन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपेन्द्र कुमार यादव, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों में सुगम कुमार पांडेय, दीपा कुमारी, शैलेश कुमार, रिद्धि कुमारी, अंकित कुमार, प्रशांत, जुली, विपिन, रॉबिन, अनु, तनुजा, मुकेश, निशा, शुभम, सुंगुन व प्रीति आदि उपस्थित थे।