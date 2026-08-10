Siwan News झरही नदी में दिखा मगरमच्छ, आसपास के इलाके में दहशत
Siwan News यूपी-बिहार की सीमा पर झरही नदी में एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई देने से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोग अपने पशुओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। थानाध्यक्ष जितमोहन कुमार ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के आसपास न जाने की अपील की है।
Siwan News नौतन,एक संवाददाता। यूपी-बिहार के सीमावर्ती के झरही नदी में बड़ा सा मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नदी में मगरमच्छ देखे जाने के बाद स्थानीय लोगों में भय और चिंता बढ़ गई है। खासकर नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को अपने पशुओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी पड़ रही है। थानाध्यक्ष जितमोहन कुमार ने आम लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों को नदी के आसपास जाने से बचने तथा किसी भी परिस्थिति में पानी में उतरने से परहेज करने की सलाह दी है।
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