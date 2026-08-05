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Siwan News सीएचसी में एंटी रैबिज वैक्सीन खत्म होने से मरीज लौट रहे बैरंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म हो गई है। कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों के काटने से प्रभावित मरीज निराश होकर लौट रहे हैं। अस्पताल में 30 वायल वैक्सीन आवंटित किए गए थे, जो जल्दी ही समाप्त हो गए। विकट स्थिति में मरीजों को अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों का सहारा लेना पड़ रहा है।

Siwan News सीएचसी में एंटी रैबिज वैक्सीन खत्म होने से मरीज लौट रहे बैरंग

Siwan News हुसैनगंज, निज संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यानि कि सीएचसी में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। कुत्ते, बिल्ली व अन्य जानवरों के काटने के बाद इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को वैक्सीीन नहीं मिलने के कारण निराश होकर लौटना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, हाल ही में जिले को 600 वायल एंटी रैबिज वैक्सीन प्राप्त हुआ था। इसमें से 30 वायल हुसैनगंज सीएचसी को आवंटित किए गए थे। बढ़ती मांग के कारण यह पूरा स्टॉक जल्द ही समाप्त हो गया। इसके बाद से अस्पताल में आने वाले मरीजों को बिना वैक्सीन के लौटना पड़ रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, कुत्ते, बिल्ली या अन्य संदिग्ध जानवर के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन समय पर लगवाना बेहद जरूरी होता है। निर्धारित अवधि के भीतर टीका नहीं मिलने पर रेबीज जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें:डीएमसीएच में एंटी रेबीज वैक्सीन समाप्त,मरीजों की बढ़ी परेशानी

क्या कहते हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एंटी रेबीज वैक्सीन का क्या हाल है?
हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म हो गई है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है।
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