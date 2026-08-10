Siwan News लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, अपराधियों की गिरफ्तारी व क्षेत्र में निगरानी रखें निगरानी

Siwan News सीवान में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने शनिवार को क्राइम मीटिंग आयोजित की। बैठक में पुलिस अधिकारियों को विभिन्न मामलों के त्वरित निष्पादन, अपराधियों की गिरफ्तारी और निगरानी संबंधी निर्देश दिए गए। साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। अपराध नियंत्रण व कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने को लेकर पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में क्राइम मीटिंग आयोजित की। बैठक में पुलिस अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, अपराधियों की गिरफ्तारी व क्षेत्र में निगरानी रखने के संबंध में कई कड़े निर्देश दिए गए।

बैठक के मुख्य बिंदु बैठक में हत्या, आर्म्स एक्ट समेत अपराध के मुख्य शीर्षों से जुड़े मामलों में तेजी से सुनवाई कराने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी थानाध्यक्षों को सक्रिय अपराधियों, जेल से छूटे अपराधियों और फरार आरोपितों की सूची नवीनिकरण करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने, जिले में विशेष अभियान चलाकर वारंट, समन व कुर्की का निष्पादन करने को भी कहा गया।

असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश पुलिस अधीक्षक ने मुख्य अपराध शीर्षों में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी प्राथमिकता के आधार पर करने व असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर इनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती के लिए प्रस्ताव भेजने और धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

अन्य निर्देश बैठक में पासपोर्ट व चरित्र सत्यापन से संबंधित आवेदनों और लंबित कांडों का समयबद्ध निष्पादन करने पर जोर दिया गया। थानों में आने वाले फरियादियों के साथ नम्र व शालीन व्यवहार करने और इनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया गया। फरियादियों का नाम-पता आगंतुक पंजी में दर्ज करने को भी कहा गया।

गश्ती और निगरानी लगातार गश्ती और संदिग्ध वाहनों की जांच का अभियान चलाएं संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी, लगातार गश्ती व संदिग्ध वाहनों की जांच का अभियान चलाने, थानों में नियमित रूप से गुंडा परेड व चौकीदार परेड कराने और सभी पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के वर्दी में ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया। बैठक में वरीय पुलिस पदाधिकारियों सहित सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष व शाखा प्रभारी मौजूद रहे।