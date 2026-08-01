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Siwan News बाइक से गिरकर पति - पत्नी घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन के मांझी रघुनाथपुर मुख्य मार्ग पर बाइक गिरने से दाउदपुर थाना क्षेत्र के सुदर्शन राय के पुत्र संजय कुमार और उनकी पत्नी रीना घायल हो गए। दोनों आदमापुर से लौट रहे थे। दोनों का इलाज सिसवन के रेफरल अस्पताल में किया गया।

Siwan News बाइक से गिरकर पति - पत्नी घायल

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के मांझी रघुनाथपुर मुख्य मार्ग पर बाइक से गिरकर पति पत्नी घायल हो गए। घायलो में दाउदपुर थाना क्षेत्र के दुधैला निवासी सुदर्शन राय का पुत्र संजय कुमार व संजय की पत्नी रीना शामिल है। दोनों रधुनाथपुर के आदमापुर से वापस दाउदपुर लौट रहे थे तभी बाइक से गिरकर दुर्घटना में घायल हो गये। सिसवन के रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया।

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