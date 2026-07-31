Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News मारपीट की घटना में पति-पत्नी घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News सिसवन के सुवहीं गांव में आपसी विवाद के दौरान पति-पत्नी घायल हो गए हैं। घायलों में शिवनाथ यादव का पुत्र मनोज कुमार यादव और उनकी पत्नी धानमति देवी शामिल हैं। दोनों का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है।

Siwan News मारपीट की घटना में पति-पत्नी घायल

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के सुवहीं गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में पति-पत्नी घायल हो गए। घायलों में स्थानीय निवासी शिवनाथ यादव का पुत्र मनोज कुमार यादव व मनोज कुमार यादव की पत्नी धानमति देवी शामिल है। दोनों घायलो का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है।

ये भी पढ़ें:Siwan News मारपीट की घटना में पति-पत्नी सहित तीन लोग घायल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News Village

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।