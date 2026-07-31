Siwan News मारपीट की घटना में पति-पत्नी घायल
Siwan News सिसवन के सुवहीं गांव में आपसी विवाद के दौरान पति-पत्नी घायल हो गए हैं। घायलों में शिवनाथ यादव का पुत्र मनोज कुमार यादव और उनकी पत्नी धानमति देवी शामिल हैं। दोनों का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है।
Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के सुवहीं गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में पति-पत्नी घायल हो गए। घायलों में स्थानीय निवासी शिवनाथ यादव का पुत्र मनोज कुमार यादव व मनोज कुमार यादव की पत्नी धानमति देवी शामिल है। दोनों घायलो का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है।
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