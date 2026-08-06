Siwan News हसनपुरा की दो पंचायतों में सहयोग शिविर में 30 आवेदन मिले
Siwan News हसनपुरा में रजनपुरा एवं हरपुर कोटवा पंचायत में आमजनों की समस्याओं के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 20 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से चार मामलों का निष्पादन मौके पर ही किया गया। अधिकारियों ने शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के रजनपुरा एवं हरपुर कोटवा पंचायत में बुधवार को आमजनों की समस्याओं के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश सिंह ने की। जहां पहले सत्र में सुबह नौ बजे रजनपुरा पंचायत भवन में शिविर आयोजित हुई। जबकि एक बजे से हरपुर कोटवा पंचायत के सामुदायिक भवन हरपुर कोटवा में आयोजित हुई।
समस्याओं के समाधान
शिविर के दौरान राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अतिक्रमण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से चार मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया। वहीं रजनपुरा में विभिन्न योजनाओं से जुड़े कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें दो मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। जबकि अन्य आवेदनों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन अधिकारियों ने दिया।
सरकारी योजनाएँ
बीडीओ आनंद प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने तथा लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मौके पर एमओ अरुण कुमार, मुखिया नीरज कुमार सिंह, मुखिया मुर्शीद खान के अलावे प्रधान लिपिक सेराज अली, सीओ प्रतिनिधि सौरभ कुमार, जीविका से एकता कुमारी, पुअनि मधुरिमा मनीषा, पंचायत सचिव आलोक कुमार, पीआरएस पंकज कुमार, सुमन कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।