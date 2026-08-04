Siwan News मिडिल स्कूल हुलेसड़ा कन्या से बिजली के सात पंखों की चोरी

Siwan News भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में स्कूलों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। किसी स्कूल से पंखे चोरी हो रही है , तो कहीं पानी के मोटर पंप पर चोर हाथ साफ कर रहे हैं। मिडिल स्कूल हुलेसड़ा कन्या से चोरों ने बिजली के सात सीलिंग पंखों की चोरी कर ली है। इस मामले में स्कूल के हेडमास्टर व्यासमुनी यादव ने भगवानपुर हाट थाने में आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि शनिवार एक अगस्त की शाम करीब चार बजे तक स्कूल के सभी पंखे सुरक्षित थे। सोमवार की सुबह करीब 9:15 बजे स्कूल खुलने पर शिक्षकों को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने कहा है कि इसी बीच शनिवार की रात व रविवार को अज्ञात चोरों ने स्कूल में घुसकर बिजली के सात सीलिंग पंखे खोल लिए हैं। हेडमास्टर ने थानाध्यक्ष से चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने तथा चोरी गए पंखों की बरामदगी और दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों में कई स्कूलों से पंखे, पानी के मोटर पंप और अन्य सामानों की चोरी होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसा लगता है कि प्रखंड में इन दिनों स्कूलों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से विद्यालय प्रबंधन और ग्रामीणों में चिंता का माहौल है।