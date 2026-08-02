Siwan News पुलिया निर्माण के दौरान ढलाई के समय बीच का हिस्सा धंसा

Siwan News दरौली, मुंडेरा गांव में निर्माणाधीन पुल की ढलाई के दौरान बड़ा हादसा टल गया। पुल का बीच का हिस्सा धंस गया लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। पुल निर्माण के लिए वैकल्पिक सड़क नहीं होने से आवागमन बाधित है।

Siwan News दरौली, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के मुंडेरा गांव में शनिवार को निर्माणाधीन पुल की ढलाई के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया। ढलाई का कार्य चल रहा था कि अचानक पुल का बीच का हिस्सा धंस गया। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरातफरी मच गई और मजदूर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य तत्काल रुकवा दिया और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।

गुणवत्ता और निगरानी पर उठे सवाल गांव वालों का आरोप है कि ढलाई के दौरान न तो पथ निर्माण विभाग के जेई मौके पर मौजूद थे और न ही कोई इंजीनियर निर्माण कार्य की निगरानी कर रहा था। ऐसे में अचानक पुल का हिस्सा धंस जाने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर नारेबाजी कर उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

डाइवर्सन नहीं बनने से बढ़ी परेशानी स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल निर्माण के लिए पुरानी सड़क पहले ही काट दी गई है, लेकिन अब तक वैकल्पिक डायवर्सन सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। इससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, मरीजों और रोजमर्रा के कार्य से आने-जाने वाले लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।

स्वीकृति बोर्ड नहीं लगाए जाने पर नाराजगी ग्रामिणों ने बताया कि निर्माण स्थल पर परियोजना से संबंधित स्वीकृति बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। इससे कार्य की लागत, अवधि, संवेदक और संबंधित विभाग की जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने पथ निर्माण विभाग से पुल धंसने की उच्चस्तरीय जांच कराने, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने, शीघ्र डायवर्सन सड़क बनाकर आवागमन बहाल करने तथा निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड लगाने की मांग की है।

क्या बोलीं इंजीनियर पथ निर्माण विभाग की इंजीनियर रेखा कुमारी ने बताया कि ढलाई के दौरान सेंटरिंग धंस जाने के कारण पुल का हिस्सा बैठ गया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाकर दोबारा मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढलाई कराई जाएगी।