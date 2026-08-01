Siwan News गुठनी के 13 इंटरमीडिएट कॉलेज में 06 के पास भवन नहीं
Siwan News गुठनी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए मंजूरी मिली है, लेकिन छात्रों को भवन निर्माण और सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। 13 इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों के संचालन की प्रक्रिया शुरू है, परंतु कहीं भी उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई विद्यालयों को आवश्यक सड़क सुविधाएँ भी नहीं मिल रही हैं।
Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। प्रत्येक पंचायतों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पढ़ाई के लिए मंजूरी भले ही मिल गई हो। लेकिन अभी तक भवन निर्माण और आधुनिक सुविधा यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को नहीं मिल रहा है। जबकि इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड में कुल 13 इंटरमीडिएट कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। और 13 हाई स्कूल का भी संचालन किया जा रहा है। इनमें अधिकतर जगहों पर पढ़ने वाले छात्रों का नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहां नामांकित छात्र-छात्राओं को कहां बैठा कर पठन-पाठन का कार्य किया जाएगा। बीईओ दीपक कुमार ने बताया कि स्वीकृत सभी इंटर कॉलेज और हाईं स्कूल में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में भवन निर्माण कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा।
इंटर कॉलेज की स्थिति
13 इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित, 6 के पास भवन 13 इंटरमीडिएट कॉलेज के संचालन का सरकार से अनुमोदन मिला है। जिनमें चिताखाल स्थिति बाबा बाल नाथ इंटर कॉलेज, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज, प्रोजेक्ट बालिका इंटर कॉलेज, बलुआ, बरपालिया, सोनहुला, बकुलारी, जतौर, भुलौली, बेलौरी, बंगरा और आदर्श उच्च विद्यालय गुठनी शामिल है। इनमें बलुआ, बरपालिया, सोनहुला, भुलौली, जतौर, बंगरा इंटर कॉलेज और हाईं स्कूल के पास खुद का भवन नहीं है। जबकि छात्र-छात्राओं का नामांकन शुरू कर दिया गया।
सड़क की समस्या
विद्यालयों में आने जाने के लिए नही है सड़क प्रखण्ड के जिन विद्यालयों में आने जाने तक का सड़क नही है। उनमें प्राथमिक विद्यालय बलुआ हिन्दी, प्राथमिक विद्यालय दामोदरा, प्राथमिक विद्यालय टड़वा तिवारी, न्यू प्राथमिक विद्यालय टड़वा, न्यू प्राथमिक विद्यालय चकिया, प्राथमिक विद्यालय ओदीखोर और प्राथमिक विद्यालय टेकनिया के पास आने वाले मुख्य मार्ग से विद्यालय जाने तक की सड़क नही है। हालांकि कई जगहों पर प्राचार्य द्वारा इसकी सूचना विभाग को लिखित तौर पर भेजी गई है। जो वर्षो से फाइलों में धूल फांक रही है।
सामान्य प्रश्न
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