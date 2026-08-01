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Siwan News बारिश नहीं होने से धान किसानों की बढ़ी चिंता, पानी के इंतजार में यूरिया डालने से बच रहे किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News महाराजगंज में, एक बार अच्छी बारिश होने के बाद अब तक ढंग की बारिश नहीं होने से धान किसानों की चिंता बढ़ गई है। लगभग 90 प्रतिशत धान की रोपनी हो चुकी है, लेकिन कमी के कारण फसल सूखने का खतरा मंडरा रहा है। किसान समय पर बारिश की उम्मीद कर रहे हैं ताकि फसल की देखभाल ठीक से हो सके।

Siwan News बारिश नहीं होने से धान किसानों की बढ़ी चिंता, पानी के इंतजार में यूरिया डालने से बच रहे किसान

Siwan News महाराजगंज, एकप्रतिनिधि। क्षेत्र में एक बार अच्छी बारिश होने के बाद अब तक ढंग की बारिश नहीं होने से धान किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, क्षेत्र में करीब 90 प्रतिशत धान की रोपनी का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को फसल के सूखने की चिंता सताने लगी है।

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किसानों की उम्मीदें

किसानों का कहना है कि फिलहाल उन्हें अच्छी बारिश का इंतजार है। किसानों को उम्मीद है कि समय पर बारिश होने से खेतों में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाएगा और धान की फसल का सही तरीके से पालन-पोषण हो सकेगा। बारिश के अभाव में खेतों में नमी कम होती जा रही है, जिससे पहले से रोपी गई धान की फसल सूखने के कगार पर पहुंच रही है। बारिश की उम्मीद में किसान अभी खेतों में यूरिया का छिड़काव भी नहीं कर रहे हैं।

सिंचाई के उपाय

किसानों का कहना है कि पर्याप्त पानी के बिना यूरिया डालने से फसल को अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, फसल को बचाने के लिए कुछ किसान मजबूरी में निजी पंपसेट से सिंचाई करा रहे हैं। इसके लिए प्रति घंटे अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है, जिससे खेती की लागत बढ़ती जा रही है। किसानों ने बताया कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ जाएगी। किसानों को अब मानसून की अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार है, ताकि धान की फसल को पर्याप्त पानी मिल सके और उसका समुचित विकास हो सके।

सामान्य प्रश्न

किसानों को क्यों चिंता हो रही है?
धान किसानों की चिंता बारिश की कमी के कारण बढ़ गई है।
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