Siwan News स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक
Siwan News सिसवन नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई और लोगों से अपील की गई कि वे कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालें। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए आम लोगों की भागीदारी जरूरी है।
Siwan News सिसवन। नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई और लोगों से कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में आम लोगों की भागीदारी आवश्यक है।
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