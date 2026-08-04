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Siwan News नगर परिषद ने चलाया सफाई अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान में नगर परिषद ने कई वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया। बरसात के मौसम में जलजमाव रोकने के लिए नालियों की सफाई और कचरे का उठाव किया गया। फॉगिंग भी कराई गई ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोगों ने नियमित सफाई की मांग की है।

Siwan News नगर परिषद ने चलाया सफाई अभियान

Siwan News सीवान। नगर परिषद की ओर से शहर के कई वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नालियों की सफाई कर कचरे का उठाव कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए जलजमाव रोकने के लिए अभियान तेज किया गया है। कई जगहों पर फॉगिंग भी कराई गई ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोगों ने नियमित सफाई की मांग की है। नगर परिषद ने नागरिकों से कचरा सड़क पर नहीं फेंकने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है।

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