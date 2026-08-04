Siwan News नगर परिषद ने चलाया सफाई अभियान
Siwan News सीवान में नगर परिषद ने कई वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया। बरसात के मौसम में जलजमाव रोकने के लिए नालियों की सफाई और कचरे का उठाव किया गया। फॉगिंग भी कराई गई ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोगों ने नियमित सफाई की मांग की है।
Siwan News सीवान। नगर परिषद की ओर से शहर के कई वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नालियों की सफाई कर कचरे का उठाव कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए जलजमाव रोकने के लिए अभियान तेज किया गया है। कई जगहों पर फॉगिंग भी कराई गई ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोगों ने नियमित सफाई की मांग की है। नगर परिषद ने नागरिकों से कचरा सड़क पर नहीं फेंकने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।