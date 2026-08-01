Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News सबका सम्मान-जीवन आसान कार्यक्रम में 59 से अधिक आवेदनों पर सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।अब कृषि ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरूएक किसान को अधिकतम 15 एकड़ प्रति छिड़काव 50 प्रतिशत अनुदानरसायनों, तरल उर्वरक के क्रय पर 50 प्रतिशत या अधिकतम दो...

Siwan News सबका सम्मान-जीवन आसान कार्यक्रम में 59 से अधिक आवेदनों पर सुनवाई

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। कलेक्ट्रेट के सभागार में सबका सम्मान-जीवन आसान कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान डीएम विवेक रंजन मैत्रेय, एडीएम प्रमोद कुमार राम, डीडीसी अमिताभ सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी बालेन्दु नारायण पांडेय, पीजीआरओ इस्तेयाक अहमद अंसारी आदि आम लोगों से मिलने के लिए उपस्थित रहे। डीएम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लगभग 59 से अधिक परिवादकर्ता के मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त परिवाद पत्रों की जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कई आवेदकों से जुड़े मामले को एडीएम, डीडीसी, डीसीएलआर सीवान सदर-महाराजगंज को सौंपा।

ये भी पढ़ें:Katihar News: जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 59 से अधिक फरियादियों की समस्याएं, त्वरित निष्पादन के निर्देश

बहरहाल, सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम में लोगों ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, पंचायती राज विभाग, बिजली कंपनी, अतिक्रमण, जमीन विवाद से संबंधित समस्याएं, कल्याण, बैंकिंग, शस्त्र, आपूर्ति, स्वास्थ्य, नगर पंचायत समेत विभिन्न मामलों से संबंधित परिवाद पत्र दिए। डीएम ने जमीन से संबंधित मामलों पर प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित सीओ व थानाध्यक्ष को अंचल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर संबधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News Siwan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।