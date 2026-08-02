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Siwan News 72 घंटे से नहीं हो रहा शहर में कचरे का उठाव, हर तरफ गंदगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। पिछले 72 घंटे से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे नगर परिषद कर्मियों व सफाई कर्मियों की हड़ताल से दो प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी...

Siwan News 72 घंटे से नहीं हो रहा शहर में कचरे का उठाव, हर तरफ गंदगी

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। पिछले 72 घंटे से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे नगर परिषद कर्मियों व सफाई कर्मियों की हड़ताल से दो प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। एक तरफ नगर परिषद कार्यालय का दैनिक कार्य प्रभावित हो रहा है, दूसरी तरफ पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप्प पड़ गई है।

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हड़ताल का विरोध

आंदोलनरत सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर इस कदर उत्तेजित हैं कि नप की ओर से वह एनजीओ से सफाई कराने की व्यवस्था शुरू नहीं होने दे रहे हैं। बताया जा रहा कि नगर परिषद कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर दी है। हड़ताल से सफाई को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए नगर परिषद जब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एजेंसी के माध्यम से कचरा उठाने का प्रयास कर रही तो आंदोलनरत कर्मचारी एनजीओ से सफाई कराने का विरोध खुल कर कर रहे हैं। इससे शहर से लेकर मोहल्ले तक में कचरा जमा होने लगा है। जगह-जगह कचरा जमा होने से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। थाना रोड, कचहरी रोड, कसेरा टोली, मुख्य मार्ग, पुरानी किला रोड, स्टेशन रोड, शांति वट वृक्ष समेत विभिन्न इलाके में गंदगी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। उपर से एक दिन पूर्व हुई तेज बारिश के कारण स्थिति नारकीय हो गई है।

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कचरा प्वाईंट की समस्या

हालांकि सफाई व्यवस्था पिछले 72 घंटे से पूरी तरह ठप्प रहने से मोहल्ले में न झाड़ू लग रहा और न कचरे का उठाव हो रहा है। मगर फतेहपुर बाईपास, चिकटोली मोड़, शांतिवट वृक्ष, डीएवी मोड़ आदि कचरा प्वाईंट पर आस-पास के लोग, विभिन्न प्रकार के दुकानदार अपने घर-दुकान आदि की साफ-सफाई कर कचरा फेंक रहे हैं। इससे यहां कचरा का ढेर अब पूरी तरह दिख रहा है। इस स्थिति में गंदगी को पार करते हुए लोगों के लिए आना-जाना मजबूरी हो गई है। स्टेशन मोड़ पर तीन तरफ से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं, ठीक मोड़ पर नगर परिषद का कचरा प्वाईंट का गंदगी फैल रहा है। इससे इस मार्ग से गुजरने के दौरान लोगों को जिधर देखिए उधर, गंदगी व परेशानी ही दिख रही है।

कर्मियों की मांगे

इस बीच, बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने शुक्रवार की देर शाम व शनिवार को दिन में महिला-पुरुष सफाई कर्मियों ने माल गोदाम से मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व कर रहे है ओम राज रावत ने कहा कि सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, सरकार हमारी मांगों को लेकर बहुत पहले से आश्वासन दे रही है, लेकिन कर्मियों को नजर अंदाज कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती पूरे बिहार के नगर निकाय के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। प्रदीप बांसफोर ने कहा कि हड़ताल पर जाना हमारी मजबूरी है। शहर की सफाई कर्मचारी करते हैं, लेकिन उन कर्मियों को वेतन समय से नहीं मिलता, हमारे स्वास्थ्य की गारंटी कौन लेगा। कर्मियों की हमेशा अनदेखी की जाती है।

हड़ताल जारी रहेगी

हड़ताल में शामिल नीतेश कुमार, नीरज कुमार, राजू कुमार, शत्रुध्न बांसफोर व संजय रावत आदि ने कहा कि वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित करना प्रमुख मांगों में शामिल है।जब तक सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक नगर परिषद कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। बहरहाल, बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर नप कर्मियों की सेवा नियमित करने समेत अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। अपने मांगों के समर्थन में आंदोलनरत कर्मी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी मांगें जब-तक मांगें पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

नगर परिषद कर्मियों की हड़ताल के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं?
नगर परिषद कार्यालय का दैनिक कार्य प्रभावित हो रहा है, और पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप्प पड़ गई है।
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