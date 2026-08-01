Siwan News शहर में जमा हो गया ढाई सौ टन से अधिक कचरा, दूसरे दिन भी सफाई नहीं

Siwan News सीवान में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, जिससे कचरे के ढेर और बदबू बढ़ गई है। मांगों में नियमितीकरण और अन्य सेवाओं की बहाली शामिल हैं। हड़ताल का असर नगर परिषद कार्यालय की गतिविधियों पर भी हो रहा है।

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मी अन्य कर्मियों की तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट हो गई है। बावजूद, इसकी तरफ न नगर परिषद न जिला प्रशासन का ध्यान जा रहा है। हड़ताल अवधि में ही दूसरे दिन शुक्रवार को दो-दो बार हुई मूसलाधार बारिश ने जगह-जगह लगे कचरे के ढेर को और अधिक फैला दिया है। कचरा व सीलन से उठ रही बदबू से गुजरना मुश्किल हो गया है।

हड़ताल का प्रभाव शहर के मुहल्लों में झाड़ू नहीं लगने से चारों तरफ गंदगी बताया जा रहा कि आमतौर पर नगर परिषद क्षेत्र से लगभग सवा सौ टन से अधिक टन कचरे का उठाव प्रतिदिन होता है। ऐसे में लगातार दूसरे दिन भी वार्ड से लेकर शहर के मुहल्लों में झाड़ू नहीं लगने व कचरा प्वाईंट से लेकर सड़क पर फैले कचरे से जहां वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं, ढाई सौ टन से अधिक कचरा पूरे नप क्षेत्र में जमा हो चुका है। शांति वट वृक्ष, डीएवी मोड़, चिकटोली मोड़, थाना रोड में पुलिया के पास, वीएम हाई स्कूल मुख्य गेट, बड़हरिया स्टैंड, गौशाला रोड, महादेवा रोड, सदर अस्पताल के सामने, नया बाजार व स्टेशन मोड़ समेत कई प्रमुख जगहों पर लगे कचरे के ढेर से राहगीर से लेकर स्थानीय लोग व दुकानदार तक आजिज आ चुके हैं। दो दिन में ही पूरे शहर की स्थिति गंदगी से नारकीय हो चुकी है।

नगर परिषद कार्यालय पर असर इधर, हड़ताल का असर नगर परिषद कार्यालय के कामकाज पर भी देखने को मिल रहा है। नगर परिषद के सभी विभाग के कर्मचारी अपने दैनिक कार्यों को निपटाने की जगह हड़ताल में शामिल हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स भुगतान, भवन नक्शा स्वीकृति समेत अन्य जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही है।

हड़ताल का कारण तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल बहरहाल, बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर नप कर्मियों की सेवा नियमित करने समेत अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। अपने मांगों के समर्थन में महिला सफाई कर्मियों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत शहर में मार्च निकाला। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने हक की आवाज बुलंद की। साथ ही स्पष्ट लहजे में कहा कि जबतक मांगें पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं, यूनियन नेता अमित कुमार गोंड ने कहा कि नगर निकाय कर्मी लबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित करना प्रमुख मांगों में शामिल है।जब तक सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक नगर परिषद कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी。