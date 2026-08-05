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Siwan News शहर समेत जिले में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ चेहल्लुम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।महाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए अकीदतमंदमहाराजगंज में जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए...

Siwan News शहर समेत जिले में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ चेहल्लुम का जुलूस

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। हजरत इमाम हुसैन अलै. की याद में मोहर्रम पर्व के चालीसवें दिन पर मनाया जाने वाला चेहल्लुम जिले में शांति पूर्ण तरीके से मंगलवार को संपन्न हो गया।

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चेहल्लुम का जुलूस

शहर में सोमवार को देर रात चेहल्लुम का गवारा अखाड़ा जुलूस विभिन्न मोहल्ले से निकल निर्धारित रुट के रास्ते नया किला के मैदान में पहुंचता रहा। शहर के कागजी मोहल्ला, शेख मोहल्ला, नया किला, पोखरा, अस्पताल रोड, दक्षिण टोला व बिंदुसार समेत विभिन्न मोहल्ले से अखाड़ा निकला। अखाड़ा में पारंपरिक रूप से साफा व पगड़ी बांधे हुए नवयुवक या हुसैन या हुसैन के नारे लगा रहे थे। चेहल्लुम का अखाड़ा जुलूस शहर के निर्धारित मार्ग जेपी चौक, थाना रोड, बड़ी मस्जिद, हफीजी चौक, ग्यारहवीं मस्जिद व शांति वट वरक्षा होते हुए नया किला के मैदान में पहुंचा।

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मेला और सुरक्षा व्यवस्था

चेहल्लुम जुलूस में देशभक्ति बैनर, झंडा, करबला का नक्शा, इंडिया गेट, मिसाइल, रॉकेट व पारंपरिक संदेशों ने लोगों का ध्यान अपनी खींचा। सभी जुलूस शांति वट वृक्ष के रास्ते नया किला के मैदान में पहुंचे।। नया किला मैदान में मेला लगा हुआ था, जहां झूला के अलावा बच्चों के खेलने व खाने-पीने की दुकानें लगाई गई थी। इधर, चेहल्लुम को लेकर शहर समेत पूरे जिले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शहर के सभी चौक-चौराहों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पुरुषव महिला पुलिस की टीमें तैनात थीं। माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग करते रहे। शांति वट वृक्ष के पास बनाए गए प्रशासनिक कैंप से जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी जुलूस व मैदान की सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे।

अकीदत और मातम

अकीदत, भाईचारे व शांति का संदेश देते हुए देर रात खत्म जुलूस हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकला जुलूस अकीदत, भाईचारे व शांति का संदेश देते हुए देर रात खत्म हुआ। जुलूस में कई जगहों पर अकीदतमंदों ने या हुसैन की सदाओं के साथ मातम मनाया और अपने पारंपरिक करतब दिखाए। दक्खिन टोला, मखदुम सराय, कागजी मोहल्ला से लाइसेंसधारी अखाड़े निकले, जहां युवाओं व उस्तादों ने लाठी-डंडों व अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ अपने युद्ध कौशल व करतब दिखाए। अखाड़ा में लाठी के साथ युवा, बच्चे व बुजुर्ग भी शामिल थे। युवा व बच्चे पारंपरिक करतब दिखा रहे थे। अखाड़ा में एक से बढ़कर एक झांकी बनाई गई थी। एक ओर जुलूस जहां तयशुदा रास्तों से करबला की ओर बढ़ा, वहीं, जिला प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुलूस के लिए पूर्व-निर्धारित पारंपरिक रूटों का पालन अनिवार्य रूप से कराया गया। शहर समेत जिले के संवेदनशील चौक-चौराहों व रास्तों पर पर्याप्त पुलिस बल, दंडाधिकारी व सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए। जुलूस के गुजरने वाले मार्गों पर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन के निर्देशानुसार बिजली आपूर्ति बाधित रखी गई।

प्रश्नों के उत्तर

चेहल्लुम पर्व कब मनाया गया?
चेहल्लुम पर्व मोहर्रम पर्व के चालीसवें दिन पर मनाया गया।
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