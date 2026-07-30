Siwan News 20 सूत्री की बैठक में बिजली, स्वास्थ्य केंद्र का छाया रहा मुद्दा
Siwan News नौतन में जदयू प्रखंड अध्यक्ष रविन्द्र कुशवाहा की अध्यक्षता में 20 सूत्री बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य केंद्र, बिजली और अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई। विकास पदाधिकारी ने चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिए, और बिजली कटौती पर उप प्रमुख ने प्रश्न उठाए। बैठक में समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दिए गए।
Siwan News नौतन,एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को 20 सूत्री की बैठक जदयू प्रखंड अध्यक्ष रविन्द्र कुशवाहा उपाध्यक्ष कृष्णा प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। उपस्थित पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया। 20 सूत्री सदस्यों ने स्वास्थ्य केंद्र, बिजली सहित क्षेत्र की कई गंभीर समस्याओ को रखा गया। जो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी आकाश कुमार को अमल करने की आदेश दिया। वही उप प्रमुख प्रसिद्ध कुमार ने समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पद स्थापित चिकित्सकों अपने अपने रूटीन के अनुसार रहने की बात कही।और आयें दिनों बिजली कटौती की समस्या उठाते हुए नियमित बिजली देने की सवाल उठाए, जिसका जबाब देते हुए बिजली विभाग का जेई ने टांसफार्मर लगाने की जगह की मांग रखी और जगह नहीं उपलब्ध होने की समस्या रखा।
जिसके जवाब में उप प्रमुख प्रसिद्ध कुमार ने जगह उपलब्ध कराने की बात कही जिसे लेकर ज़बाब सवाल की दौड़ कुछ देर तक चलता रहा। उपाध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने भी उपस्थित पदाधिकारी से मांग किया।
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