Siwan News मैरवा में जनसुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
Siwan News मैरवा में प्रशांत किशोर की जीत के बाद जनसुराज के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और बिहार का नेतृत्व करने के लिए संकल्प लिया। मुन्ना पांडेय ने प्रशांत किशोर को बिहार के भविष्य माना। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने विकास के लिए स्थानीय मुद्दों पर कार्य करने की अपील की।
Siwan News मैरवा, एक संवाददाता। पटना के बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर की जीत के बाद जनसुराज के क्षेत्रीय कार्यालय में मंगलवार को कार्यकर्ता ने जश्न मनाया।
कार्यकर्ताओं का संकल्प
साथ ही जनसुराज को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आगामी चुनाव में जनसुराज बिहार का नेतृत्व को लेकर तैयारी पर चर्चा भी हुई। जनसुराज के साथियों को मुन्ना पांडेय ने अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया।
जश्न का माहौल
इस दौरान ढोल नगाड़े व जय बिहार की नारा से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जनसुराज पार्टी के सीवान लोकसभा के प्रभारी सह जीरादेई विधान सभा क्षेत्र के जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी मुन्ना पांडेय ने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के भविष्य है। विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृत संकल्पित है।
स्थानीय मुद्दों पर ध्यान
उन्होंने कहा कि बांकीपुर विधान सभा की जागरूक मतदाताओं ने जनसुराज को जीत का तोहफा देकर बिहार को नया विकल्प दिया है। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सह जिला मीडिया प्रभारी डॉ. कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि जन सुराज बिहार के विकास में मिल का पत्थर साबित होगा। उन्होंने जनसुराज साथियों से अपील की कि सभी अपने अपने क्षेत्र के स्थानीय जन समस्याओं के निष्पादन के लिए कार्य करें। उपेंद्र सिंह, प्रो. दिनेश यादव, रामेश्वर सिंह, प्रभु जयसवाल, रामश्रय सिंह, गिरिजेश मिश्रा, नूरुल होदा, अब्दुल मनान, विकास कुमार सिंह, ई. राजन उर्फ शालू कुमार, दिनेश पाठक ,मार्कण्डेय पांडेय ,संजय कुशवाहा, विपन पाठक व राधेश्याम राजभर आदि उपस्थित थे।
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