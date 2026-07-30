Siwan News करियर गाइडलाइन पर छात्रों से डीएम ने किया संवाद

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।गांवों में टूटी नालियों से बढ़ी गंदगीगांवों में टूटी नालियों से बढ़ी गंदगीओं, रोजगार के अवसर व अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार बेहतर करियर विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराना...

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज के सभागार में 11 वीं व 12 वीं के छात्र-छात्राओं के लिए करियर ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार के अवसर व अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार बेहतर करियर विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराना था।

कार्यक्रम का उद्देश्य बहरहाल, कार्यक्रम में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने करियर गाइडलाइन पर छात्रों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर परिश्रम, अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट व सकारात्म सोच काफी जरूरी है। उन्होंने छात्रों को अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने व विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में डीएम के समक्ष विशेषकर इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों ने करियर के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की।

छात्रों के प्रश्न डीएम ने छात्रों की जिज्ञासा का समुचित समाधान किया। छात्रों ने डीएम से यह जानना चाहा कि उन्होंने बी.टेक के बाद सरकारी नौकरी ही क्यों चुनी। इस सवाल पर डीएम ने बताया कि अपने करियर व विषय का चुनाव हमेशा मांग व पूर्तिको ध्यान में रखकर करना चाहिए। सोशल मीडिया व मोबाइल से दूरी बनाकर रखना चाहिए। उन्होंने छात्र-छात्राओं को अपनी क्षमता व रुचि के अनुसार कैरियर का चुनाव करने, किसी के दबाव में अपने करियर का चुनाव नहीं करने व छात्रों को तकनीकी ज्ञान की अनिवार्यता पर जोर दिया। डीपीओ कुमार अभिजीत, वीएम हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज के प्राचार्य राकेश कुमार सिंह, शिक्षक अनिल कुमार सिंह, मुरारी सिंह, राघव जी राय, अनिल कुमार पांडेय व मो.फरीददुद्दीन अंसारी समेत छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित थे।