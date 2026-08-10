Siwan News बसंतपुर में शिक्षा मंत्री का स्वागत किया

Siwan News लकड़ी नबीगंज/बसंतपुर/ गोरेयाकोठी : गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लकड़ी नबीगंज प्रखंड अंतर्गत मदारपुर, बसंतपुर भाजपा जिला कार्यालय एवं अफराद मोड़ पर स्थानीय विधायक देवेश कान्त सिंह व जिलाध्यक्ष पूर्वी रंजीत कुमार ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी का ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। लकड़ी नबीगंज पूर्वी व पश्चिमी, बसंतपुर, गोरेयाकोठी सदर, गोरेयाकोठी दक्षिण एवं गोरेयाकोठी मध्य के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री का हमारे क्षेत्र में आगमन कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और अभूतपूर्व उत्साह का संचार करता है। कार्यक्रम में सिवान पूर्वी भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत प्रसाद, सीवान पश्चिमी के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी, राजीव रंजन पांडेय, सुप्रिया जायसवाल, प्रमोद तिवारी, अवधेश पांडेय, रामकुमार सिंह, मृत्युंजय सिंह, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह आदि थे।