Siwan News जामो बाजार में चेन झपटने पर महिला ने रोका
Siwan News जामो बाजार में शनिवार को एक बुजुर्ग महिला ने साहस दिखाते हुए बाइक सवार बदमाशों से अपनी सोने की चेन बचाई। महिला ने चेन को मजबूती से पकड़ लिया, जिसके कारण चेन का कुछ हिस्सा टूट गया और बदमाश भागने में सफल नहीं हो सके। घटना के बाद स्थानीय लोग एकत्रित हो गए।
Siwan News महाराजगंज/जामो, एक प्रतिनिधि। जामो बाजार में शनिवार की सुबह बाइक सवार दो युवकों ने एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन झपटने का प्रयास किया। महिला ने साहस दिखाते हुए चेन को पकड़ लिया, जिससे बदमाश चेन लेकर भागने में सफल नहीं हो सके।
घटना का विवरण
जानकारी के अनुसार, जामो बाजार निवासी स्वर्गीय मोहन प्रसाद गुप्ता की पत्नी रामावती देवी (70) शनिवार की सुबह करीब पांच बजे अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थीं। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। दोनों ने एक व्यक्ति का घर पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला से बातचीत शुरू की। रामावती देवी ने बताया कि उन्हें संबंधित व्यक्ति के घर की जानकारी नहीं है।
चेन चोरी का प्रयास
बातचीत के दौरान बाइक सवार युवकों में से एक ने अचानक उनके गले में पहनी सोने की चेन पर झपट्टा मार दिया और उसे खींचने का प्रयास किया। चेन करीब 15 ग्राम की बताई जा रही है। महिला ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए चेन को हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। इस दौरान हुई खींचतान में चेन का करीब चार इंच हिस्सा टूट गया।
बदमाशों का भागना
इसके बाद दोनों युवक बाइक से जामो चौक की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि रामावती देवी का घर जामो बाजार स्थित पुराने थाना भवन के समीप है।
सामान्य प्रश्न
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