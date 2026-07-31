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Siwan News जामो बाजार में चेन झपटने पर महिला ने रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News जामो बाजार में शनिवार की सुबह एक बुजुर्ग महिला ने दो युवकों द्वारा सोने की चेन झपटने के प्रयास का साहसपूर्वक सामना किया। जब युवकों ने चेन खींचने का प्रयास किया, तो महिला ने चेन को मजबूती से पकड़ लिया। इससे दोनों युवक बिना चेन के भागने में सफल हुए।

Siwan News जामो बाजार में चेन झपटने पर महिला ने रोका

Siwan News महाराजगंज/जामो, एक प्रतिनिधि। जामो बाजार में शनिवार की सुबह बाइक सवार दो युवकों ने एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन झपटने का प्रयास किया। महिला ने साहस दिखाते हुए चेन को पकड़ लिया, जिससे बदमाश चेन लेकर भागने में सफल नहीं हो सके।

घटना की जानकारी

जानकारी के अनुसार, जामो बाजार निवासी स्वर्गीय मोहन प्रसाद गुप्ता की पत्नी रामावती देवी (70) शनिवार की सुबह करीब पांच बजे अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थीं। इस दौरान बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। दोनों ने एक व्यक्ति का घर पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला से बातचीत शुरू की। रामावती देवी ने बताया कि उन्हें संबंधित व्यक्ति के घर की जानकारी नहीं है। बातचीत के दौरान बाइक सवार युवकों में से एक ने अचानक उनके गले में पहनी सोने की चेन पर झपट्टा मार दिया और उसे खींचने का प्रयास किया। चेन करीब 15 ग्राम की बताई जा रही है।

महिला का साहस

महिला ने तत्परता और साहस का परिचय देते हुए चेन को हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। इस दौरान हुई खींचतान में चेन का करीब चार इंच हिस्सा टूट गया। इसके बाद दोनों युवक बाइक से जामो चौक की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि रामावती देवी का घर जामो बाजार स्थित पुराने थाना भवन के समीप है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में बुजुर्ग महिला की उम्र क्या है?
बुजुर्ग महिला की उम्र 70 वर्ष है।
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