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Siwan News दरौली: झरही नदी में डूबने से युवक की मौत से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News गौरी गांव के समीप झरही नदी से युवक आनंद तिवारी (48 वर्ष) का शव बरामद हुआ। परिजनों ने सोशल मीडिया पर वायरल फोटो देखकर उसकी पहचान की। आनंद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह 31 जुलाई से घर से लापता थे। उनकी बहन गीता देवी ने लिखित शिकायत देकर शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी।

Siwan News दरौली: झरही नदी में डूबने से युवक की मौत से मचा हड़कंप

Siwan News गुठनी/ दरौली, एक संवाददाता। दरौली थाना क्षेत्र के गौरी गांव के समीप झरही नदी से युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान δυτον गांव निवासी आनंद तिवारी (48) वर्ष था। परिजनों का कहना था कि वह वह गुरुवार की दोपहर से ही घर से निकल गया था। जहां परिजनों द्वारा उसकी खोज बिन किया गया। लेकिन उसका कहीं पर भी कोई पता ठिकाना नहीं मिल पाया। परिजनों को इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे फोटो को देखकर हुआ।

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मृतक की पहचान

मृतक की बहन गीता देवी ने थाने पहुंचकर थानाअध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे से शव की शिनाख्त किया। और बताया कि उनके भाई आनंद तिवारी 48 वर्ष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तथा वह 31 जुलाई की दोपहर से ही घर से निकल गए थे। उन्होंने थानाअध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर शव को सौंपने का अनुरोध किया है। घटना के संबंध में दरौली थानाअध्यक्ष अभिनव दुबे ने बताया कि अभी तक परिजनों के द्वारा कोई शिकायत नहीं मिली थी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। रविवार की दोपहर मृतक के बहन गीता देवी का लिखित शिकायत मिला है। शव को उन्हे कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सौंप दीजाएगी।

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सोशल मीडिया पर फोटो देख बहन ने की शव की शिनाख्त

दरौली थाना क्षेत्र के दोन गांव निवासी आनंद तिवारी 48 वर्ष की मौत झरही नदी में डूबने से 31 जुलाई को हो गई। पुलिस ने अज्ञात शव को मानकर पोस्टमार्टम के लिए 1 अगस्त मिल सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की बहन दरौली थाना क्षेत्र के चकरी गांव निवासी गीता देवी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो को देखकर अपने भाई की शव को पहचान लिया। और थानाअध्यक्ष से लिखित शिकायत देकर शव को अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। जानकारी के अनुसार मृतक के घर में मां-बाप की मौत होने के कारण वह अकेला था। बहन की शादी हो जाने से वह बिल्कुल अकेला था। उसकी मौत के बाद बहन का रो-रो कर बुरा हाल है।

क्या कहते हैं थानाअध्यक्ष

थाना अध्यक्ष अभिनव दुबे ने बताया कि 31 जुलाई को शव नदी से मिला। उसे अज्ञात मानकर 1अगस्त को पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया। परिजनों द्वारा शव की शिनाख्त के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए शव को सौंप दिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

युवक की पहचान कैसे हुई?
युवक आनंद तिवारी की पहचान उनकी बहन गीता देवी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो देखकर की।
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