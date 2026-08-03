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Siwan News नेत्रदान व अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान के गांधी मैदान में दधिची देहदान समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष नीलेश वर्मा नील ने दृष्टिबाधितों की चुनौतियों को उजागर करने के लिए ब्लाइंड वॉक का आयोजन किया। उन्होंने सभी को नेत्रदान और अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया गया।

Siwan News नेत्रदान व अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान

Siwan News सीवान। शहर के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। दधिची देहदान समिति सीवान इकाई के अध्यक्ष नीलेश वर्मा नील ने कहा कि ब्लाइंड वॉक का उद्देश्य समाज को यह महसूस कराना है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्होंने सभी से नेत्रदान व अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि एक संकल्प किसी के जीवन में नई रोशनी और नया जीवन ला सकता है। इसी क्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर व ब्लाइंड वॉक का आयोजन हुआ। डॉ. संजय सिंह, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. श्वेता रानी, राकेश सहाय, प्रशांत कुमार, सतीश शर्मा, राजीव रंजन, सुधीर पाठक, ललन कुमार व सुनील श्रीवास्तव उपस्थित थे।

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