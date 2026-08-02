Siwan News दरौली अवर निबंधन कार्यालय कल से होगा पेपरलेस, सबकुछ डिजिटाइजेशन

Siwan News बिहार सरकार सूबे के निबंधन कार्यालयों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने जा रही है। दरौली के अवर निबंधन कार्यालय को 3 अगस्त से पेपरलेस किया जाएगा। इससे निबंधन में पारदर्शिता आएगी और आवेदकों का समय बचेगा। हालांकी, साक्षरता दर कम होने से कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं।

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से सूबे के निबंधन कार्यालयों को डिजिटल व पेपरलेस बनाया जा रहा है। इसी के तहत जिला निबंधन कार्यालय समेत अन्य अवर निबंधन कार्यालयों में पुरानी जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन ट्रायल चल रहा है। इसी क्रम में जिले के अवर निबंधन कार्यालय दरौली को 3 अगस्त सोमवार से पेपरलेस किया जा रहा है।

पेपरलेस प्रक्रिया की विशेषताएँ पेपरलेस होने के बाद सभी आवेदकों का कार्य पेपरलेस होगा। अवर निबंधन कार्यालय में फिर सभी कार्य पेपरलेस होगा। हालांकि पूर्व में जो लोग मैनूअल के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनका निस्तारण पुरानी व्यवस्था के तहत ही होगा। इधर, अवर निबंधन कार्यालय दरौली को पेपरलेस करने को लेकर कुल 20 दस्तावेज नवीस, स्टांप वेंडर व प्रशिक्षु को सेवा प्रदात्ता के रूप में चिन्हित करते हुए लाईसेंस निर्गत कर दिया गया है। पेपरलेस होने के उपरांत इन्हीं के माध्यम से अब कार्यालय में कार्यों का निपटारा होगा। पक्षकार किसी भी समस्या के निपटारे के लिए सेवा प्रदात्ता से संपर्क कर अपनी समस्याओं का निस्तारण करायेंगे। बहरहाल, अवर निबंधन कार्यालय दरौली के पेपरलेस होने से एक तरफ जहां जमीन निबंधन कराने पहुंचे खरीदार व विक्रेता के समय की बचत होगी, वहीं निबंधन कार्य में भी पारदर्शिता आयेगी। आवेदन, दस्तावेज अपलोड व स्टांप शुल्क की गणना भी डिजिटल माध्यम से की जायेगी। रजिस्ट्री पूरी होने के उपरांत डीड की सुरक्षित पीडीएफ कॉपी खरीदार व विक्रेता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जायेगी। इससे अवर निबंधन कार्यालय का चक्कर लगाने व बिचौलियों के झंझट से खरीदार से लेकर विक्रेता तक को मुक्ति मिलेगी। दरौली अवर निबंधन कार्यालय में वर्तमान में प्रतिदिन दस से पंद्रह जमीन की रजिस्ट्री होती है, लेकिन पेपरलेस होने के बाद शुरुआती दौर में निबंधन में कमी आयेगी, लेकिन आगे चलकर पेपरलेस व्यवस्था से ही निबंधन रफ्तार पकड़ लेगी।

चुनौतियाँ और समस्याएँ साक्षरता दर कम होने से लोगों को होगी परेशानी दरौली अवर निबंधन कार्यालय के पेपरलेस होने से एक ओर जहां समय की बचत व कार्य में पारदर्शिता आने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रखंड में साक्षरता दर कम होने से निबंधन कार्य में लोगों को परेशानी होने की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा कि निबंधन कार्यालय के पेपरलेस होने से खरीदार व विक्रेता दोनों ही परेशान होंगे। दस्तावेज नवीस संघ दरौली के कोषाध्यक्ष कमला राय ने बताया कि पेपरलेस होने से सारा कार्य डिजिटल तरीके से होगा। सभी डाटा कम्पयूटर में स्टोर होगा। किसी कारणवश सिस्टम हैंग होता है तो सभी डाटा चला जायेगा, फिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी। अभी तो कातिब व ऑफिस में एक कॉपी रहता है। खरीदार, विक्रेता, कार्यालय, कातिब सभी आंकड़ों का मिलान कर लेते हैं, लेकिन पेपरलेस होने के बाद यह सब करना संभव नहीं होगा। ऑफलाइन में कागज बनने पर कातिब, ऑपरेटर, बड़ा बाबू, रजिस्टार, पार्टी सभी कागज की जांच पड़ताल कर लेते थे, लेकिन ऑनलाइन में यह सुविधा कैसे मिलेगी। वहीं बहुतों का आधार अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर से मैच नहीं करता। बॉयोमिट्रिक में तकनीकी अड़चन आने से निबंधन के दौरान आधार सत्यापन में परेशानी हो सकती है।

जिला अवर निबंधक की राय क्या कहते जिला अवर निबंधक जिला अवर निबंधक पंकज कुमार झा ने बताया कि पूरे बिहार में निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण में दस व दूसरे चरण में 40 निबंधन कार्यालयों को पेपरलेस करने के लिए चिन्हित किया गया है। इसी के तहत अवर निबंधन कार्यालय दरौली पेपरलेस करने के लिए चिन्हित किया गया है। यहां 3 अगस्त से पेपरलेस कार्य होगा। इससे समय की बचत व निबंधन में पारदर्शिता आयेगी।