Siwan News सीवान में 14 अगस्त को लगेगा जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला
Siwan News सीवान। बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निर्देशानुसार 14 अगस्त को जिला नियोजनालय, सीवान के तत्वावधान में एक दिवसीय नियोजन मेला आयोजित होगा। इस मेले का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना है।
Siwan News सीवान। बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, पटना के निर्देशानुसार 14 अगस्त को जिला नियोजनालय, सीवान के तत्वावधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला वी.एम. हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज, महादेवा रोड, सिवान में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा।
मेला का उद्देश्य
मेले का उद्देश्य जिले एवं राज्य के तकनीकी और गैर-तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें करियर एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस दौरान वित्त, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, शोरूम और गुड्स डिलीवरी सेक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों की 20 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग लेंगी।
सरकारी विभागों की भागीदारी
मेले में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से भी स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कंपनियां योग्य अभ्यर्थियों का स्थल पर ही साक्षात्कार लेकर अपने निर्धारित मानकों के अनुसार चयन करेंगी। जिला नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा। मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन या जिला नियोजनालय, सिवान कार्यालय में निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। मेले के दिन भी एनसीएस पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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