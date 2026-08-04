Siwan News अम्बेडकर कालेज में 11वीं विज्ञान एवं कला संकाय का नियमित वर्ग संचलन
Siwan News बड़हरिया, बीएसबी अम्बेडकर इंटर महाविद्यालय में 11वीं एवं 12वीं के सत्र का संचालन सावन के पहले सोमवार को चन्दन-वन्दन और मिठाई खिलाकर किया गया। मुफ्त नीट और जेईई की कक्षाएं शुरू हुईं। प्रथम दिवस 10:30 से 2:30 बजे तक कक्षाएं चलीं और छात्रों का पंजीकरण स्वतंत्रता दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु किया गया।
Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। प्रखंड के बीएसबी अम्बेडकर इंटर महाविधालय में 11वीं सत्र-2026-28 एवं 12वीं सत्र-2025-27 का आज सावन महीना के सोमवारी पर चन्दन-वन्दन एवं अभिनंदन के साथ ही नियमित वर्ग संचालन प्रारम्भ किया गया। जिसके उपलक्ष्य में छात्र/छात्राओं को मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। बिहार सरकार के तर्ज पर मुफ्त नीट एवं जेईई का वर्ग संचालन प्रो ई फैयाज आलम, प्रो नीलकांत सिंह निराला, प्रो परमेश्वर कुमार राम, प्रो मो फारूक एवं प्रो पिन्टू कुमार यादव द्वारा आगाज हो गया जहां छात्र/छात्राए बहुत उत्साहित दिखे वहीं सभी शिक्षकों द्वारा छात्रों का परिचय प्राप्त किया गया जिसकी जानकारी प्राचार्य सह सचिव प्रो० (ई०) आलोक कुमार ने दी, प्राचार्य ने बताया कि आज प्रथम दिवस वर्ग 10:30 बजे से 2:30 बजे तक सुचारू किया गया शत् प्रतिशत उपस्थिति हेतु छात्रों को प्रोत्साहित भी किया गया तथा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक आयोजित करने हेतु महाविद्यालय प्रांगण में छात्र/छात्राओं का पंजीकरण किया गया जहां व्याख्याता प्रो रामबदन यादव, प्रो राजेन्द्र रावत, प्रो ई फैयाज आलम, प्रो सतेन्द्र कुमार अभय, प्रो मो फारूक, प्रो पिंटू कुमार यादव, प्रो शैलेन्द्र कुमार, प्रो नीलकांत सिंह निराला, प्रो शशिकांत मिश्रा, प्रो शमीम अहमद, संतोष कुमार,प्रो मुर्तुजा अली सहित अजित कुमार यादव, हरेंद्र कु.यादव, धर्मजीत कुमार यादव, धीरज पटेल, बीरबल गिरी,टुनटुन शर्मा, जगलाल यादव,बबीता देवी, सुनैना देवी, आशा देवी, चंद्रावती देवी आदि कर्मी उपस्थित रहे ।
नियमित वर्ग संचालन
बड़हरिया, एक संवाददाता। प्रखंड के बीएसबी अम्बेडकर इंटर महाविधालय में 11वीं सत्र-2026-28 एवं 12वीं सत्र-2025-27 का आज सावन महीना के सोमवारी पर चन्दन-वन्दन एवं अभिनंदन के साथ ही नियमित वर्ग संचालन प्रारम्भ किया गया। जिसके उपलक्ष्य में छात्र/छात्राओं को मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। बिहार सरकार के तर्ज पर मुफ्त नीट एवं जेईई का वर्ग संचालन प्रो ई फैयाज आलम, प्रो नीलकांत सिंह निराला, प्रो परमेश्वर कुमार राम, प्रो मो फारूक एवं प्रो पिन्टू कुमार यादव द्वारा आगाज हो गया जहां छात्र/छात्राए बहुत उत्साहित दिखे वहीं सभी शिक्षकों द्वारा छात्रों का परिचय प्राप्त किया गया जिसकी जानकारी प्राचार्य सह सचिव प्रो० (ई०) आलोक कुमार ने दी, प्राचार्य ने बताया कि आज प्रथम दिवस वर्ग 10:30 बजे से 2:30 बजे तक सुचारू किया गया शत् प्रतिशत उपस्थिति हेतु छात्रों को प्रोत्साहित भी किया गया तथा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक आयोजित करने हेतु महाविद्यालय प्रांगण में छात्र/छात्राओं का पंजीकरण किया गया जहां व्याख्याता प्रो रामबदन यादव, प्रो राजेन्द्र रावत, प्रो ई फैयाज आलम, प्रो सतेन्द्र कुमार अभय, प्रो मो फारूक, प्रो पिंटू कुमार यादव, प्रो शैलेन्द्र कुमार, प्रो नीलकांत सिंह निराला, प्रो शशिकांत मिश्रा, प्रो शमीम अहमद, संतोष कुमार,प्रो मुर्तुजा अली सहित अजित कुमार यादव, हरेंद्र कु.यादव, धर्मजीत कुमार यादव, धीरज पटेल, बीरबल गिरी,टुनटुन शर्मा, जगलाल यादव,बबीता देवी, सुनैना देवी, आशा देवी, चंद्रावती देवी आदि कर्मी उपस्थित रहे ।
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