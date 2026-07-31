Siwan News पचरुखी बीडीओ विनीत कुमार ने काली पट्टी बांधकर निपटाया कामकाज
Siwan News बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर प्रखंड विकास अधिकारियों का विरोध जारी है। बीडीओ विनीत कुमार ने काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों को उठाया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार सुरक्षा और बीमा संबंधी सुरक्षा प्रदान नहीं करती, तब तक यह विरोध जारी रहेगा।
Siwan News पचरुखी, एक संवाददाता। सुरक्षा और मुआवजे की स्पष्ट नीति की मांग को लेकर बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर प्रखंड विकास अधिकारियों का विरोध अभी भी जारी है। शुक्रवार बीडीओ विनीत कुमार ने भी अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्यों का निष्पादन किया। संघ के आह्वान का समर्थन करते हुए बीडीओ विनीत कुमार ने बताया कि यह कदम राज्य सरकार का ध्यान सुरक्षा संबंधी संवेदनशील मांगों की ओर आकृष्ट करने के लिए उठाया गया है। आम जनता के कार्य बाधित न हों, इसलिए ड्यूटी पर रहते हुए यह विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक सरकार सुरक्षा का ठोस आश्वासन, पर्याप्त बीमा कवरेज और हाल ही में घायल बीडीओ को आवश्यक सहयोग उपलब्ध नहीं कराती, तब तक यह सांकेतिक विरोध जारी रहेगा।
संघ ने मांग की है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने तक बीडीओ को विधि-व्यवस्था के जोखिमभरे कार्यों से अलग रखा जाए।
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