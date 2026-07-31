Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News पचरुखी बीडीओ विनीत कुमार ने काली पट्टी बांधकर निपटाया कामकाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर प्रखंड विकास अधिकारियों का विरोध जारी है। बीडीओ विनीत कुमार ने काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों को उठाया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार सुरक्षा और बीमा संबंधी सुरक्षा प्रदान नहीं करती, तब तक यह विरोध जारी रहेगा।

Siwan News पचरुखी बीडीओ विनीत कुमार ने काली पट्टी बांधकर निपटाया कामकाज

Siwan News ​पचरुखी, एक संवाददाता। सुरक्षा और मुआवजे की स्पष्ट नीति की मांग को लेकर बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर प्रखंड विकास अधिकारियों का विरोध अभी भी जारी है। शुक्रवार बीडीओ विनीत कुमार ने भी अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्यों का निष्पादन किया। ​संघ के आह्वान का समर्थन करते हुए बीडीओ विनीत कुमार ने बताया कि यह कदम राज्य सरकार का ध्यान सुरक्षा संबंधी संवेदनशील मांगों की ओर आकृष्ट करने के लिए उठाया गया है। आम जनता के कार्य बाधित न हों, इसलिए ड्यूटी पर रहते हुए यह विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक सरकार सुरक्षा का ठोस आश्वासन, पर्याप्त बीमा कवरेज और हाल ही में घायल बीडीओ को आवश्यक सहयोग उपलब्ध नहीं कराती, तब तक यह सांकेतिक विरोध जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें:दो बीडीओ पर हमले को ले सांकेतिक विरोध

संघ ने मांग की है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने तक बीडीओ को विधि-व्यवस्था के जोखिमभरे कार्यों से अलग रखा जाए।

ये भी पढ़ें:काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं बीडीओ
ये भी पढ़ें:Chapra News: मढ़ौरा में रफी की पुण्यतिथि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Bihar Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।