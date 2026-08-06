Siwan News भाजपा सदर मंडल की बैठक में सम्मान समारोह व तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा

बैठक की मुख्य चर्चा

इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 8 अगस्त को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बड़हरिया स्थित राम जानकी मठ परिसर में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह को सफल बनाने की रणनीति तय की गई। कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके लिए मंडल स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। इसके अलावा 12 अगस्त को जिला नेतृत्व के निर्देश पर आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कार्यकर्ताओं को यात्रा के निर्धारित रूट की जानकारी देते हुए बताया गया कि तिरंगा यात्रा राम जानकी मठ परिसर से शुरू होकर मुख्य बाजार, पुरानी बाजार होते हुए ब्लॉक मैदान के समीप स्थित गांधी प्रतिमा तक पहुंचेगी। वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ यात्रा का समापन किया जाएगा।