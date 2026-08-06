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Siwan News भाजपा सदर मंडल की बैठक में सम्मान समारोह व तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बड़हरिया में भाजपा सदर मंडल की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई और 8 अगस्त को शिक्षा मंत्री के सम्मान समारोह की रणनीति बनाई गई। तिरंगा यात्रा की तैयारियों की भी चर्चा हुई। मंडल अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की।

Siwan News भाजपा सदर मंडल की बैठक में सम्मान समारोह व तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा

Siwan News बड़हरिया। प्रखंड के बड़हरिया-सीवान रोड स्थित जमुनागढ़ देवी मंदिर परिसर में बुधवार को भाजपा सदर मंडल की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज कुशवाहा ने की।

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बैठक की मुख्य चर्चा

इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 8 अगस्त को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बड़हरिया स्थित राम जानकी मठ परिसर में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह को सफल बनाने की रणनीति तय की गई। कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके लिए मंडल स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। इसके अलावा 12 अगस्त को जिला नेतृत्व के निर्देश पर आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कार्यकर्ताओं को यात्रा के निर्धारित रूट की जानकारी देते हुए बताया गया कि तिरंगा यात्रा राम जानकी मठ परिसर से शुरू होकर मुख्य बाजार, पुरानी बाजार होते हुए ब्लॉक मैदान के समीप स्थित गांधी प्रतिमा तक पहुंचेगी। वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ यात्रा का समापन किया जाएगा।

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कार्यकर्ताओं की अपील

मंडल अध्यक्ष मनोज कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूरी सक्रियता के साथ जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बैठक में किसान मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राजेश गिरि, मंडल महामंत्री विजय गुप्ता, नरेंद्र पर्वत, जितेंद्र पटेल, सुशील कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे。

प्रश्नोत्तर

बैठक में किन कार्यक्रमों की चर्चा की गई?
बैठक में 8 अगस्त को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सम्मान समारोह और 12 अगस्त को आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा की चर्चा की गई।
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