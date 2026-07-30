Siwan News सड़क दुर्घटना में युवक घायल, सीवान रेफर
Siwan News सिसवन थाना क्षेत्र में एक बाइक दुर्घटना में कचनार गांव निवासी अजय साह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सिसवन रेफरल अस्पताल से सीवान रेफर किया गया। इसके अलावा, ग्यासपुर गांव में सांप काटने से 6 वर्षीय अमन कुमार यादव बेहोश हो गया, जिसका इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में चल रहा है।
Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के मांझी रघुनाथपुर मुख्य मार्ग पर बाइक दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक कचनार गांव निवासी आत्मा साह का पुत्र अजय साह है। घायल युवक का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सीवान रेफर किया गया। सांप के काटने से 6 वर्षीय बच्चा बेहोश सिसवन। थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में सांप के काटने से एक 6 बर्षीय बच्चा बेहोश हो गया। बच्चा स्थानीय निवासी अंकित कुमार यादव का पुत्र अमन कुमार यादव है। वह बच्चों के साथ खेल रहा था तभी सांप ने डंस लिया।
इलाज सिसवन के रेफरल अस्पताल में कराया गया।
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