Siwan News दुष्कर्म के प्रयास व मारपीट मामले तीन महिला सहित पांच नामजद

Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। एमएच नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास, मारपीट, जान से मारने की धमकी व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने एमएच नगर थाना में तीन महिला सहित कुल पांच लोगों को के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाकर बताया है कि 27 जुलाई की सुबह मेरी दिव्यांग किशोरी गांव के सरकारी विद्यालय के समीप बकरियों को चारा खिलाने गई थी।

घटना का विवरण

इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने उसे पकड़कर घर के अंदर खींच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी के साथ मारपीट की तथा उसके कपड़े फाड़ दिए। किसी तरह दिव्यांग बहसी युवक दानिश अंसारी के पकड़ से बाहर निकली उसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। वहीं उसका कहना है कि उसके परिजनों ने पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौज की, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में तीन महिलाओं सहित पांच लोगों को नमाज़ करते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है。