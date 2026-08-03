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Siwan News सीएसपी केंद्र में पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, 50 हजार की संपत्ति जली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News महाराजगंज में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे 50 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति नष्ट हो गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। पीड़ित ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की मांग की है।

Siwan News सीएसपी केंद्र में पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, 50 हजार की संपत्ति जली

Siwan News महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के धोबवलिया बाजार स्थित एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी में अज्ञात अपराधियों द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया है। घटना में करीब 50 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सूचना मिलने पर महाराजगंज थाना पुलिस, डायल 112 की टीम और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

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घटना का विवरण

संचालक सह पैक्स अध्यक्ष अरुण प्रसाद ने बताया कि 1 अगस्त की रात करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच अज्ञात लोगों ने उनके ग्राहक सेवा केंद्र में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घटना की जानकारी 2 अगस्त की सुबह तब हुई, जब वह केंद्र पर पहुंचे। वहां सामान जला हुआ देखकर उन्होंने तत्काल डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी।आगजनी में सीसीटीवी कैमरा, लोहे का रैक, लकड़ी एवं कांच का दरवाजा, पासबुक, महत्वपूर्ण दस्तावेज, बिजली के तार, बल्ब और वाई-फाई उपकरण समेत अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए। संचालक के अनुसार, आग लगने से करीब 50 हजार रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है।

पुलिस जांच

अरुण प्रसाद ने बताया कि घटना से पहले कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा कई बार केंद्र की रेकी की गई थी, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उन्होंने दावा किया कि आगजनी की घटना भी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।सूचना मिलने पर पुलिस पदाधिकारी ललन सिंह सहित पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं, अग्निशमन विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर क्षति का आकलन किया और संबंधित आवेदन प्राप्त किया। महाराजगंज थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि आगजनी की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजकर मामले की जांच कराई गई है। पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच की जा रही है। मामले में शामिल अज्ञात लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच, आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगजनी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना 1 अगस्त की रात करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच हुई।
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