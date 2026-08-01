Siwan News पत्नी से नाराज पति ने टावर पर चढ़ा, चार घंटे चलता रहा हाइवोल्टेज का ड्रामा

Siwan News पत्नी से नाराज पति ने टावर पर चڑा, चार घंटे चलता रहा हाइवोल्टेज का ड्रामा स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस के सहयोग से उतरा टावर से युवक घटना स्थल पर पत्नी के आने के बाद समझौता से राजी हुए पति पत्नी बड़हरिया। प्रखंड के जामो थाना क्षेत्र के महल गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक युवक अपनी पत्नी से नाराज होकर अपने घर से सौ मीटर दूर एक टावर पर चढ़ गया। युवक प्रखंड और जामो थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के महल गांव के मो हफीज के पुत्र मेराज अली अंसारी बताया जाता है। इधर युवक के चढ़ते देखकर कर गांव में अफरा तफरी मच गया। लगभग सात बजे सुबह से साढ़े ग्यारह बजे दिन तक घटना स्थल पर हाई वोल्टेज का ड्रामा चलता रहा। ग्रामीणों को आपर भीड़ उमड़ गई थी। जिसकी सूचना जामो पुलिस को दिया गया। घटना स्थल पर जामो थाना एसआई पप्पू यादव और 112 जामो पुलिस की टीम दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर युवक से मोबाइल से बात कर नीचे उतरने की आग्रह करती रही लेकिन युवक बात मानने और उतरने का राजी नहीं हो रहा था। बार बार पत्नी को बुलाकर विवाद का समझौता करने के बात युवक कह रहा था।

समझौता और पुलिस की मदद

शादी के बाद विवाद

ग्रामीणों की मांग

जब रामपुर पंचाय के मुखिया पति निशिकांत सिंह उर्फ बबुआ जी बीडीसी सदस्य समीउल्लाह अंसारी उर्फ छोटे आलम, पूर्व बीडीसी सदस्य सतेंद्र साह, बीडीसी सदस्य अर्जुन यादव ने एक बेहतर पहल कर युवक के पत्नी महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग से बुलाया। जिसके बाद पुलिस ने पत्नी से बात कराया गया। जिसके बाद पुलिस से आपसी मामले को समझाने के आश्वासन पर युवक टावर से चार घंटे बाद उतरा। जैसे ही युवक टावर उतरा कि पत्नी रुखसाना परवीन और उसके पति मेराज अंसारी को अपने साथ लेकर पुलिस जामो थाना चली गई। जिसके बाद रामपुर पंचायत के मुखिया पति निशिकांत सिंह उर्फ बबुआजी, बीडीसी सदस्य समीउल्लाह अंसारी, बीडीसी सदस्य अर्जुन यादव, पूर्व उप प्रमुख प्रतिनिधि सतेंद्र साह, पूर्व मुखिया सुभाष यादव आदि अन्य ने पुलिस के उपस्थिति में पति पत्नी के विवाद को पुलिस ने समझा बुझाकर समझौता कराई, और ठीक से साथ रहने के बाद ही मामला शांत हुआ।शादी के बाद से पति पत्नी में चकता था विवाद बतादे की मेराज अहमद अंसारी की शादी महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग गांव के रुखसाना परवीन से हुई थी। जिससे एक बेटी भी है। शादी के बाद से ही दोनों में आपसी विवाद चल रहा था। जिसको लेकर लगभग दस बार पंचायत भी हो चुकी है। वही जामो थाना में विवाद को लेकर कई बार समझौता भी कराया गया था। फिर भी बात नहीं बनी। नहीं पंचायत स्तर और थाना स्तर से भी समस्या का निदान नहीं हुआ। जिसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी। जिससे युवक काफी नाराज था।ग्रामीणों ने प्रशासन से कठोर करवाई की मांग की ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह के लगातार मामले होने से समाज के बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। जिससे समाज मान प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। नए पीढ़ी पर इसकी असर बुरी पड़ने लगी है। जिससे बच्चों का करियर भी खराब हो रहा है। ग्रामीण समीउल्लाह, भूतेला बाबू, अनीस अहमद, वकील अंसारी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि अगर इस तरह की प्रवृति जिस युवक या युवतियां कर रहे है उसके खिलाफ कठोर करवाई की मांग की। जिससे समाज की मान प्रतिष्ठा बची रहे। वही से टावर पर चढ़ने वाले को खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। वही टावर के चढ़ने वाले सीढ़ी पर गेट लगाकर कर बंद करने की मांग की।