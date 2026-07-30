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Siwan News ग्रामीण इलाकों में बंद पड़ी आंगनबाड़ी सेवाएं।

By Hindustan | Bureau
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Siwan News सीवान जिले के कई गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से नहीं खुल रहे हैं, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इन केंद्रों की नियमित निगरानी और बेहतर व्यवस्था की मांग की है। अधिकारियों ने स्थिति की जांच जल्दी करने का आश्वासन दिया है।

Siwan News ग्रामीण इलाकों में बंद पड़ी आंगनबाड़ी सेवाएं।

Siwan News सीवान। जिले के कई गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से नहीं खुल रहे हैं। इससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से केंद्रों की नियमित निगरानी और बेहतर व्यवस्था की मांग की है। अधिकारियों ने जल्द जांच करने की बात कही है।

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