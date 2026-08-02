Siwan News नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप
Siwan News हुसैनगंज में एक गांव से किशोरी के कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि युवक लंबे समय से उनकी पुत्री का पीछा कर रहा था। 22 जून को उसे बहला-फुसलाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Siwan News हुसैनगंज, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी के कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता के पिता के आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आवेदन में पिता ने आरोप लगाया है कि गांव का एक युवक लंबे समय से उनकी नाबालिग पुत्री पर गलत नजर रखता था तथा अक्सर उसका पीछा करने और छेड़खानी की कोशिश करता था। कई बार समझाने के बावजूद उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़ित के अनुसार, 22 जून की भोर में आरोपित युवक अपने छोटे भाई के साथ मिलकर उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गया।
घटना के बाद परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
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