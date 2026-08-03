Siwan News दलहन पोषक तत्व के अलावा मिट्टी के लिए फायदेमंद
Siwan News बड़हरिया प्रखंड में आत्मनिर्भर दलहन योजना के अंतर्गत अरहर की खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने दलहनी फसलों की खेती की जानकारी दी और किसानों को बिहार कृषि ऐप से जोड़ा गया। जैविक खेती और कृषि क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बताया गया।
Siwan News बड़हरिया, एक संवादाता। प्रखंड पडरौना खुर्द पंचायत सदरपुर सावना गांव में सती स्थान पर कार्यक्रम के नोडल सतीश सिंह सहायक तकनीकी प्रबंधक के देखरेख में आलोक कुमार जिला कृषि पदाधिकारी, के अध्यक्षता में तथा बृज किशोर कुशवाहा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अजीत कुमार जिला कृषि समन्वयक, नौशाद अहमद कृषि समन्वयक और संजीव कुमार श्रीवास्तव किसान सलाहकार उपस्थित में आत्मनिर्भर दलहन योजना अंतर्गत अरहर की खेती प्रथम सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जानकारी
जिला कृषि पदाधिकारी सीवान द्वारा कार्यक्रम में दलहनी फसलों की खेती के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। किसानों को अरहर की खेती के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बताया गया कि दलहनी फसलों की जड़ों के गांठों में राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है जो वायुमंडल में उड़ रहे नाइट्रोजन को अपने जमें एकत्र करते है। दलहनी फसल कटने के बाद उसमें दूसरी फसल लगाने पर कम यूरिया देना पड़ता है। साथ में मिट्टी के नीचे सतह का भी बचा खाद का उपयोग अरहर की फसल कर लेती हैं। अरहर की जड़ गहरी वाली होती है।किसानों को बिहार कृषि ऐप के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई साथ में 47 किसान को बिहार कृषि ऐप से जोड़ा भी गया। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। मेड़बंदी अरहर की खेती के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी भी दी गई। जैविक खेती के बारे में भी किसानों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के बाद जिला कृषि पदाधिकारी की उपस्थिति में खेत में जा कर अरहर की बुआई कराई गई। कार्यक्रम में ललन प्रसाद, हरेराम सिंह, इंद्रासन साह, राजेंद्र शर्मा, हेमनरायण शर्मा, मीना देवी, उर्मिला देवी, मीरा देवी, सुमन देवी, लीलावती देवी, ललिता देवी सहित अन्य किसान उपस्थित थे।
बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।