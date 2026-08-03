Siwan News दलहन पोषक तत्व के अलावा मिट्टी के लिए फायदेमंद

Siwan News बड़हरिया, एक संवादाता। प्रखंड पडरौना खुर्द पंचायत सदरपुर सावना गांव में सती स्थान पर कार्यक्रम के नोडल सतीश सिंह सहायक तकनीकी प्रबंधक के देखरेख में आलोक कुमार जिला कृषि पदाधिकारी, के अध्यक्षता में तथा बृज किशोर कुशवाहा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अजीत कुमार जिला कृषि समन्वयक, नौशाद अहमद कृषि समन्वयक और संजीव कुमार श्रीवास्तव किसान सलाहकार उपस्थित में आत्मनिर्भर दलहन योजना अंतर्गत अरहर की खेती प्रथम सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जानकारी

जिला कृषि पदाधिकारी सीवान द्वारा कार्यक्रम में दलहनी फसलों की खेती के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। किसानों को अरहर की खेती के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बताया गया कि दलहनी फसलों की जड़ों के गांठों में राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है जो वायुमंडल में उड़ रहे नाइट्रोजन को अपने जमें एकत्र करते है। दलहनी फसल कटने के बाद उसमें दूसरी फसल लगाने पर कम यूरिया देना पड़ता है। साथ में मिट्टी के नीचे सतह का भी बचा खाद का उपयोग अरहर की फसल कर लेती हैं। अरहर की जड़ गहरी वाली होती है।किसानों को बिहार कृषि ऐप के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई साथ में 47 किसान को बिहार कृषि ऐप से जोड़ा भी गया। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। मेड़बंदी अरहर की खेती के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी भी दी गई। जैविक खेती के बारे में भी किसानों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के बाद जिला कृषि पदाधिकारी की उपस्थिति में खेत में जा कर अरहर की बुआई कराई गई। कार्यक्रम में ललन प्रसाद, हरेराम सिंह, इंद्रासन साह, राजेंद्र शर्मा, हेमनरायण शर्मा, मीना देवी, उर्मिला देवी, मीरा देवी, सुमन देवी, लीलावती देवी, ललिता देवी सहित अन्य किसान उपस्थित थे।