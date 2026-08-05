Siwan News महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल में डायलिसिस सेंटर तैयार, जल्द मिलेगी सुविधा

Siwan News सीवान, किडनी मरीजों के लिए राहतभरी खबर है। महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल में डायलिसिस सेंटर तैयार हो गया है। मरीजों को यहां इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे समय और खर्च की बचत होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया है।

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले के किडनी मरीजों के लिए राहतभरी खबर है। महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल में अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर बनकर तैयार हो गया है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही यहां मरीजों को डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सेंटर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित होगा। इससे समय व खर्च दोनों की बचत होगी। साथ ही, सदर अस्पताल स्थित डायलिसिस यूनिट पर बढ़ रहे मरीजों के दबाव में भी कमी आएगी।

डायलिसिस सहायता प्रदान करना स्थानीय डायलिसिस सेंटर के प्रबंधक राहुल मिश्रा ने बताया कि महाराजगंज व आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को अब इलाज के लिए सदर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल सेंटर में तीन की संख्या में मशीनें व बेड उपलब्ध कराए गए हैं। भविष्य में मरीजों की संख्या व आवश्यकता के अनुसार बेड व डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़ाने की योजना भी है, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।

किडनी रोगियों को राहत डायलिसिस सुविधा शुरू होने से किडनी रोगियों को मिलेगी राहत स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अनुमंडल स्तर पर डायलिसिस सुविधा शुरू होने से किडनी रोगियों को काफी राहत मिलेगी। अब इन्हें नियमित डायलिसिस के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और उपचार समय पर उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही सदर अस्पताल में प्रतीक्षा अवधि कम होगी और नए मरीजों का पंजीकरण भी अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। डायलिसिस सेंटर शुरू होने के बाद महाराजगंज अनुमंडल के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। विभाग को उम्मीद है कि इस नई सुविधा से किडनी रोगियों के उपचार में सुधार आएगा और स्थानीय स्तर पर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।