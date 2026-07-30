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Siwan News स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह बोर्ड मिडिल स्कूल में होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News महाराजगंज में स्वतंत्रता दिवस और चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रशासन ने बैठक की। एसडीओ अनीता सिन्हा ने सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी और समय पर तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। पुलिस प्रशासन ने चेहल्लुम पर्व के लिए सुरक्षा व्यवस्था को 강화 किया है।

Siwan News स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह बोर्ड मिडिल स्कूल में होगा

Siwan News महाराजगंज, संवाद सूत्र। आगामी स्वतंत्रता दिवस और चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं गरिमामय ढंग से संपन्न कराने के लिए अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बुधवार को अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ अनीता सिन्हा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां

बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के साथ-साथ चेहल्लुम के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक आयोजन दोनों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 15 अगस्त का मुख्य समारोह अनुमंडल मुख्यालय स्थित बोर्ड मिडिल स्कूल मैदान में आयोजित होगा। समारोह में एसडीओ अनीता सिन्हा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, मंच निर्माण, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में ध्वजारोहण की समय-सारिणी भी निर्धारित की गई। विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश बैठक को संबोधित करते हुए एसडीओ अनीता सिन्हा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का पर्व है। इसके आयोजन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और समय सीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समारोह में आने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

चेहल्लुम पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था

वहीं चेहल्लुम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। एसडीपीओ अमन ने स्पष्ट कहा कि चेहल्लुम के जुलूस एवं अखाड़ों में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी अखाड़े में डीजे का उपयोग पाया गया तो संबंधित आयोजकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अखाड़ा समितियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और पारंपरिक तरीके से पर्व मनाने की अपील की। साथ ही संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती तथा लगातार निगरानी रखने की जानकारी भी दी।

बैठक की चर्चा

मार्चपास्ट, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर चर्चा बैठक में समारोह की रूपरेखा, मार्चपास्ट, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विधि-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें एसडीपीओ अमन, बीडीओ बिंदु कुमार, सीओ जितेंद्र कुमार, प्राचार्य प्रो. अभय कुमार सिंह, अभय सिंह, हरिशंकर आशीष, ई. प्रमोद रंजन, खुर्शीद अंसारी, डॉ. त्रिपुरारी शरण सिंह, अजय कुमार, प्रकाश सिंह पप्पू सहित महाराजगंज, दरौंदा, भगवानपुर, गोरेयाकोठी, बसंतपुर एवं लकड़ी नबीगंज के बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों व शांति समिति के सदस्यों ने भी प्रशासन को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया, ताकि दोनों आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें।

सामान्य प्रश्न

स्वतंत्रता दिवस समारोह कब और कहाँ आयोजित होगा?
इस वर्ष 15 अगस्त का मुख्य समारोह अनुमंडल मुख्यालय स्थित बोर्ड मिडिल स्कूल मैदान में आयोजित होगा।
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