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Siwan News अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान के कदम मोड़ क्षेत्र में प्रशासन ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कई अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि यदि पुनः अतिक्रमण किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

Siwan News अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई

Siwan News सीवान। कदम मोड़ क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। कई अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया गया तथा दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई।

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