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Siwan News पूजा करने आई कई महिलाएं फिसलकर हुईं चोटिल, एक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News भगवानपुर हाट के मनोकामना माता दुर्गा मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर पूजा करते समय एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चापाकल के पास पानी फैला होने के कारण वह फिसल गईं। गंभीर चोटों के बाद, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर जाया गया। घटना से स्थानीय लोगों में मंदिर प्रबंधन और प्रशासन के प्रति नाराजगी है।

Siwan News पूजा करने आई कई महिलाएं फिसलकर हुईं चोटिल, एक गंभीर

Siwan News भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को भगवानपुर हाट मुख्यालय बाजार स्थित मनोकामना माता दुर्गा मंदिर में स्थापित शिवालय में पूजा अर्चना करने आई एक महिला फिसलन होने से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। कई अन्य महिलाओं को भी चोटें आईं। मंदिर परिसर में लगे चापाकल से जलाभिषेक के लिए जल भरने के दौरान फिसलन होने से भगवानपुर गांव के मुन्ना प्रसाद की पत्नी श्रीकांति देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जाता है कि चापाकल के पास पानी फैला होने के कारण उनका पैर फिसल गया और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ीं। इससे उनके दाहिने पसली और कंधे में गंभीर चोट लग गई।

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इस घटना से मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर हाट पहुंचाया। घायल महिला को काफी तेज दर्द हो रहा है और उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति के प्रति नाराजगी देखी जा रही है।

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