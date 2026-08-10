Siwan News नए सॉफ्टवेयर के इंतजार में आधार सुधार प्रभावित, जन्मतिथि बदलने में परेशानी

Siwan News महाराजगंज में आधार सेवा केंद्र पर नया सॉफ्टवेयर लागू नहीं होने के कारण जन्मतिथि सहित विभिन्न संशोधन कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोग निराश होकर लौट रहे हैं, जबकि नए सॉफ्टवेयर के आने पर सुधार संभव होने की संभावना है। स्थानीय लोग आधार केंद्र को सक्रिय करने की मांग कर रहे हैं।

Siwan News महाराजगंज, एक प्रतिनिधि। अनुमंडल मुख्यालय स्थित आधार सेवा केंद्र पर नया सॉफ्टवेयर लागू नहीं होने के कारण आधार कार्ड में जन्मतिथि सहित विभिन्न प्रकार के संशोधन कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आधार में सुधार कराने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। इससे आम लोगों में असंतोष भी बढ़ रहा है।

सॉफ्टवेयर की स्थिति आधार सेवा केंद्र के ऑपरेटर अर्जित कुमार ने बताया कि आधार से संबंधित कई प्रकार के सुधार कार्य नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिक सुगमता से किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नए सॉफ्टवेयर के 14 अगस्त तक उपलब्ध होने की संभावना है। इसके बाद जन्मतिथि सहित अन्य संशोधनों की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों की जन्मतिथि में सुधार को लेकर सबसे अधिक परेशानी सामने आ रही है। ऐसे मामलों में ऑनलाइन आवेदन किए जाने के बावजूद कई आवेदन यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ ऑफिस) से अस्वीकृत होकर वापस आ रहे हैं।

संशोधन नियम इसके कारण अभिभावकों को बार-बार आधार केंद्र का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऑपरेटर ने बताया कि यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार आधार कार्ड में जन्मतिथि में केवल एक बार संशोधन की अनुमति है, जबकि नाम में अधिकतम दो बार बदलाव कराया जा सकता है। प्रथम नाम (फर्स्ट नेम) में परिवर्तन के लिए गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य है। बिना गजट के प्रथम नाम में बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है, तभी आवेदन स्वीकार किया जाता है।

सेवा समय और मांगें उन्होंने बताया कि अनुमंडल मुख्यालय स्थित आधार सेवा केंद्र प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कार्यालय अवधि में संचालित होता है। इसी अवधि में आधार से जुड़े संशोधन और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अर्जित कुमार ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के नए आवेदकों का आधार नामांकन इस केंद्र पर नहीं किया जाता। ऐसे लोगों को नए आधार कार्ड के लिए प्रखंड स्तर के आधार नामांकन केंद्र जाना पड़ता है। हालांकि, महाराजगंज प्रखंड का आधार केंद्र फिलहाल बंद पड़ा है, जिससे नए आधार कार्ड बनवाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को दूसरे प्रखंडों या दूरस्थ केंद्रों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि महाराजगंज प्रखंड स्थित बंद आधार केंद्र को जल्द चालू कराया जाए और नए सॉफ्टवेयर को शीघ्र लागू किया जाए, ताकि आधार से संबंधित लंबित कार्यों का समय पर निष्पादन हो सके और लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सके。