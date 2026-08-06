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Siwan News ओवरलोड नावों से सफर, हादसे का बढ़ा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौली। सरयू नदी में दरौली घाट से उत्तर प्रदेश के खरीद तक चलने वाली नावों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 60-70 यात्रियों की क्षमता वाली नावों पर 100 से...

Siwan News ओवरलोड नावों से सफर, हादसे का बढ़ा खतरा

Siwan News दरौली। सरयू नदी में दरौली घाट से उत्तर प्रदेश के खरीद तक चलने वाली नावों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 60-70 यात्रियों की क्षमता वाली नावों पर 100 से अधिक लोगों को बैठाकर परिचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

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