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Siwan News सांप के काटने से नौ वर्षीया बच्चा अचेत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन के मोरवन गांव में एक नौ वर्षीय बच्चा, रोहित कुमार, सांप के काटने से अचेत हो गया। वह खेलते समय सांप के शिकार का शिकार हुआ। स्थानीय निवासियों ने उसे कीड़ा काटने के आरोप में सिसवन रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया गया।

Siwan News सांप के काटने से नौ वर्षीया बच्चा अचेत

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में सांप के काटने से एक नौ वर्षीय बच्चा अचेत हो गया। बच्चा स्थानीय निवासी पप्पू यादव का पुत्र रोहित कुमार है। वह बच्चों के साथ खेल रहा था तभी उसे सांप ने काट लिया। लोग कीड़ा काटने की बात समझ कर सिसवन रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए लाये, जहां बच्चे का इलाज किया गया।

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