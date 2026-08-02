Siwan News पांच किमी मैराथन के जरिए दिया टीबी से बचाव का संदेश

Siwan News आन्दर, एक संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) आन्दर एवं आन्दर फिजिकल एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को "स्वस्थ समाज, स्वस्थ आन्दर थीम पर 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। तियाय नहर से शुरू हुई मैराथन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, खिलाड़ियों, युवाओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम, स्वस्थ जीवनशैली और टीबी के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम का उद्देश्य

मैराथन के समापन पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. दीपक कुमार विश्वकर्मा ने उपस्थित लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भागो नहीं, टीबी को भगाओ अभियान का उद्देश्य समाज से टीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने बताया कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है और समय पर जांच व नियमित दवा लेने से मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। उन्होंने लोगों से निश्चय मित्र बनने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति टीबी मरीज को छह माह तक पोषण किट उपलब्ध कराकर उसके उपचार में सहयोग कर सकता है। इससे मरीजों का मनोबल बढ़ेगा और टीबी मुक्त बिहार के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में सीएचसी आन्दर के स्वास्थ्यकर्मियों, आन्दर फिजिकल एकेडमी के प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की सहभागिता रही। आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय प्रशासन का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। अंत में स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए नियमित व्यायाम करने तथा टीबी के प्रति समाज को जागरूक करने का संकल्प दिलाया।