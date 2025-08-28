सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का फैसला टला, कोर्ट में पेश नहीं हुआ विजय गुप्ता

सीवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मुजफ्फरपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फैसला दो दिनों के लिए टाल दिया है। अब शनिवार 30 अगस्त को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा।

बिहार के सीवान में हिन्दुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का फैसला गुरुवार को टल गया। अब मुजफ्फरपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट 30 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 नमिता सिंह के विशेष सीबीआई कोर्ट से गुरुवार को इस मामले में कोर्ट का फैसला आने वाला था। मगर जमानत पर चल रहा एक आरोपी विजय कुमार गुप्ता कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसकी ओर से उसके बीमार होने की अर्जी दी गई। मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसमें संलग्न किया गया। विशेष कोर्ट ने इसको लेकर फैसले को टाल दिया।

वहीं जेल में बंद सीवान के नगर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां, मौलेश्री चौक पटवा टोली के रोहित कुमार सोनी, सोनू कुमार गुप्ता, बबुनिया रोड अड्डा नंबर-दो के राजेश कुमार व बड़ी मस्जिद चौक बाजार निवासी रीशु कुमार जायसवाल को कोर्ट में पेश किया गया।

मालूम हो कि 13 मई, 2016 की शाम सीवान में 'हिन्दुस्तान' के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी आशा यादव ने सीवान नगर थाना में अज्ञात पेशेवर शातिरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले की पहले पुलिस ने जांच की। पुलिस ने सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को छोड़कर अन्य 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी।