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सीवान में हिंसा के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी, मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद से बैन हटा

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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छात्र आंदोलन और बिहार बंद के दौरान सीवान में शनिवार को हुई हिंसा और उपद्रव के बाद पूरे जिले में इंटरनेट सेवाओं और सोशल मीडिया पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी गई। गृह विभाग ने इस संबंध में शाम को आदेश जारी किया। वहीं, मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद जिले में इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया है।

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सीवान जिले में शनिवार को उपद्रव के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध

बिहार बंद के दौरान सीवान में हुई हिंसा के बाद पूरे जिले में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। गृह विभाग ने शनिवार 25 जुलाई शाम 5.30 बजे से रविवार 26 जुलाई शाम 5.30 बजे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मैसेजिंग ऐप रोक लगाने का आदेश जारी किया। यह आदेश 24 घंटे तक लागू रहेगा। वहीं, राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद जिले में लगाई गई इंटरनेट पर पाबंदी को हटा दिया है।

बिहार के गृह विभाग ने शनिवार शाम को जारी आदेश में कहा कि सीवान के डीएम और एसपी से मिली रिपोर्ट में जिले में असामाजिक तत्वों के इंटरनेट पर अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन को आशंका है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स का सीवान जिले में शांति और सौहार्द बिगाड़ने में दुरुपयोग किया जा सकता है।

इसलिए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया। पूरे सीवान जिले में रविवार शाम 5.30 बजे तक या फिर अगले आदेश तक इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सरकारी और बैंकिंग सुविधाओं की इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी।

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फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर पाबंदी

सीवान जिले में खासतौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, एक्स (ट्विटर) जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार बंद और छात्र आंदोलन के दौरान सीवान में हुए तनाव के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और भड़काऊ मैसेज वायरल होने से माहौल बिगड़ने की आशंका है। इसी को देखते हुए यह पाबंदी लगाई गई है।

बता दें कि सीवान जिले में बिहार बंद के दौरान शनिवार को भारी बवाल मचा। प्रदर्शनकारियों ने कई पथराव और तोड़फोड़ की। पुलिस ने स्टूडेंट्स और युवाओं पर लाठीचार्ज भी किया। पुलिस और प्रदर्शकारियों के बीच झड़प में कई राउंड गोलियां भी चलाई गईं। गोलीबारी में 3 छात्र घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। वहीं, एसपी, दो डीएसपी समेत 25 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस उपद्रव करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। लगभग 5 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

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मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद से हटा बैन

वहीं, गृह विभाग ने मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद जिले में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया पर लगाए बैन को हटाने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया। दोनों जिलों में शुक्रवार को पाबंदी लगाई गई थी। छात्र आंदोलन में उत्पात के बाद मुजफ्फरपुर में रविवार सुबह तक के लिए इंटरनेट बंद किया गया था। हालांकि, माहौल ठीक होने के बाद बैन हटा दिया गया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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