सीवान में गैस एजेंसी पर बवाल, LPG सिलेंडर बांट रहे कर्मी की पिटाई; रुपये भी छीने

सीवान के मैरवा में एलपीजी सिलेंडर लेने के विवाद में गैस एजेंसी के कर्मी की कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। रघुनाथपुर में भी गैस एजेंसी पर मारपीट हुई, जिसे पुलिस ने आपसी मामला बता दिया।

एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर चल रही मारामारी के बीच बिहार के सीवान में बवाल हो गया। मैरवा थाना क्षेत्र में गुठनी मोड़ के पास अंबेडकर गैस एजेंसी पर सिलेंडर बांटने के दौरान मारपीट हो गई। इसमें एजेंसा का एक कर्मी घायल हो गया। आरोप है कि मारपीट करने वाले युवकों ने कर्मचारी से मोबाइल फोन और रुपये भी छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को काबू में लिया। बाद में पुलिस की देखरेख में गैस सिलेंडर का वितरण किया गया।

जानकारी के अनुसार, गैस एजेंसी पर शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एलपीजी वितरण किया जा रहा था। इस बीच बहुचक मोहल्ले से कुछ युवक सिलेंडर लेने पहुंचे। उन्होंने वहां हंगामा कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने एजेंसी पर बैठे कर्मी दिलीप बैठा को घायल कर दिया। उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई। दिलीप ने आरोप लगाया कि उनके 30 हजार रुपये और फोन भी युवकों ने छीन लिया।

रघुनाथपुर में गैस एजेंसी के मैनेजर से मारपीट सीवान जिले के ही रघुनाथपुर से भी गैस एजेंसी पर बवाल का मामला सामने आया। गुड़िया एंटरप्राइजेज के संचालक अजय कुमार सिंह ने रघुनाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि गुरुवार दोपहर बलपूर्वक एजेंसी के कार्यालय में घुस गए और कुछ मैनेजर की पिटाई कर दी। इस दौरान रसोई गैस की बिक्री के लिए रखे गए दो लाख रुपये कैश और मैनेजर के गले से सोने की चेन एवं मोबाइल फोन लूट लिए गए। एजेंसी संचालक ने यह भी कहा कि आरोपी रोजाना 20 गैस सिलेंडर देने की धमकी देकर निकल गए।