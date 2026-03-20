सीवान में गैस एजेंसी पर बवाल, LPG सिलेंडर बांट रहे कर्मी की पिटाई; रुपये भी छीने
सीवान के मैरवा में एलपीजी सिलेंडर लेने के विवाद में गैस एजेंसी के कर्मी की कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। रघुनाथपुर में भी गैस एजेंसी पर मारपीट हुई, जिसे पुलिस ने आपसी मामला बता दिया।
एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर चल रही मारामारी के बीच बिहार के सीवान में बवाल हो गया। मैरवा थाना क्षेत्र में गुठनी मोड़ के पास अंबेडकर गैस एजेंसी पर सिलेंडर बांटने के दौरान मारपीट हो गई। इसमें एजेंसा का एक कर्मी घायल हो गया। आरोप है कि मारपीट करने वाले युवकों ने कर्मचारी से मोबाइल फोन और रुपये भी छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को काबू में लिया। बाद में पुलिस की देखरेख में गैस सिलेंडर का वितरण किया गया।
जानकारी के अनुसार, गैस एजेंसी पर शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एलपीजी वितरण किया जा रहा था। इस बीच बहुचक मोहल्ले से कुछ युवक सिलेंडर लेने पहुंचे। उन्होंने वहां हंगामा कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने एजेंसी पर बैठे कर्मी दिलीप बैठा को घायल कर दिया। उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई। दिलीप ने आरोप लगाया कि उनके 30 हजार रुपये और फोन भी युवकों ने छीन लिया।
रघुनाथपुर में गैस एजेंसी के मैनेजर से मारपीट
सीवान जिले के ही रघुनाथपुर से भी गैस एजेंसी पर बवाल का मामला सामने आया। गुड़िया एंटरप्राइजेज के संचालक अजय कुमार सिंह ने रघुनाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि गुरुवार दोपहर बलपूर्वक एजेंसी के कार्यालय में घुस गए और कुछ मैनेजर की पिटाई कर दी। इस दौरान रसोई गैस की बिक्री के लिए रखे गए दो लाख रुपये कैश और मैनेजर के गले से सोने की चेन एवं मोबाइल फोन लूट लिए गए। एजेंसी संचालक ने यह भी कहा कि आरोपी रोजाना 20 गैस सिलेंडर देने की धमकी देकर निकल गए।
पुलिस ने जांच की तो यह मामला कुछ और निकला। सीवान एसपी कार्यालय से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार कहा गया कि जांच में आरोप भ्रामक पाए गए। गैस एजेंसी पर सिलेंडर वितरण के दौरान मैनेजर का पूर्व मैनेजर से आपसी विवाद हुआ था। मैनेजर ने एजेंसी के पूर्व मैनेजर को लाइन में लगने को कहा तो वह भड़क गया। उसने मैनेजर के साथ हाथापाई कर दी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें